Hovedindeksen på Oslo Børs steg mer enn to prosent mandag, på halen av kraftig oljeprisoppgang etter Hamas' angrep på Israel i helgen. Da Børsen stengte var hovedindeksen opp 2,3 prosent.

Nordsjøoljen, både spot og førstekontrakent, har steget over tre prosent siden åpning i de asiatiske finansmarkedene natt til mandag norsk tid. Dollar og yen, valutaer som anses som trygge havner, steg begge i morgentimene.

På Oslo Børs steg alle de tre store oljeselskapene, Equinor, Aker BP og Vår Energi, mer enn fem prosent.

Frontline steg på sin side rundt 6,5 prosent etter at det før handelsstart meldte om enighet med Euronav om kjøpet av 24 VLCCer til 25 milliarder kroner.

Makro og resultater

Ellers denne uken er det dukket for en rekke tall, både hjemme og utenlands:

BNP-tall mandag morgen viste et fall for norsk økonomi på 0,2 prosent i august.

Tirsdag kommer det inflasjonstall for september i Norge, der Handelsbanken venter et fall i kjerneinflasjonen til 6,1 prosent på årsbasis forrige måned.

– Den enkleste grunnen til å forvente at kjerneinflasjonen har tatt enda et steg ned, følger av nok en basisvirkning. Den månedlige prisendringen var nemlig sterk i september i fjor, skriver meglerhuset i en morgenrapport mandag.

Torsdag kommer det inflasjonstall fra USA for september, der det er ventet at kjerneinflasjonen demper seg videre til 4,1 prosent på årsbasis.

Fredag sparkes resultatsesongen i gang, både her hjemme og i USA. På Oslo Børs legger meglerhuset ABG Sundal Collier frem sine tall for tredje kvartal, mens et utvalg av de store bankene på Wall Street innleder rapporteringene i USA.

Ellers kommer også PGS (tirsdag) og Vår Energi (torsdag) med oppdateringer før de fullstendige kvartalsrapportene.

