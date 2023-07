Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt rett under én prosent onsdag – og bak fallet skjuler det seg flere markerte børsfall for flere av de store selskapene på Oslo Børs.

Blant de 20 største, var det bare fem som steg.

Børsens aller største, Equinor, stakk seg særlig ut med et fall på nesten nesten 2,7 prosent etter å ha sluppet nye kvartalstall i morgentimene onsdag. Resultatet var farget av det kraftige fallet i råvarepriser siden samme tid i fjor, der både olje- og gassprisene var ellevilt høye.

Vår Energi, som slapp kvartalstall tidligere i uken, falt 2,2 prosent.

I tillegg falt de to store industriselskapene Yara og Hydro henholdsvis 1,8 og 2,6 prosent, mens Nordic Semiconductor falt 3,3 prosent.

I motsatt endte av spekteret steg SAS-aksjen kraftig, etter å ha kommet med et positivt kvartalsresultat onsdag morgen. Aksjen steg til slutt 13,6 prosent.

Flyselskapet meldte nemlig at det tjente 161 millioner svenske kroner i juni, og i tillegg at omsetningen ser ut til å være økende, med stigende etterspørsel nå mot høysesongen. Oversikten viser også at kontantbeholdningen i løpet av juni har vokst fra litt under 6,7 milliarder til 7,1 milliarder svenske kroner.

Ellers hentet Autostore-aksjen mer enn det tapte fra mandagens tunge børsfall, utløst av helgens forliksnyhet med Ocado der Autostore går med på å betale 200 millioner pund til motparten.

Totalt steg Autostore 4,6 prosent onsdag.

Fed med rentebeslutning

I kveld kl. 20.00 norsk tid kommer den amerikanske sentralbanken (Fed) med sin rentebeslutning. I juni tok den innflytelsesrike sentralbanken pause fra rentehevingene for første gang på ti måneder.

Markedet priser nå inn nær 100 prosent sannsynlighet for en renteheving på 0,25 prosentpoeng, og at Fed så vil sette strek for rentehevingene i denne omgang etter 16 måneder med innstrammende pengepolitikk. Styringsrenten ligger nå i intervallet 5,0 til 5,25 prosent som betyr at renten vil ligge i intervallet 5,25 til 5,5 prosent etter dagens møte, dersom renten heves med 0,25 prosentpoeng.

Ved forrige rentemøte i juni kom Fed med en oversikt over hva medlemmene tror om rentenivået frem i tid. Medlemmene der anslo to enkle rentehevinger til, altså til sammen 0,5 prosentpoeng. Fed-sjef Jerome Powell, åpnet opp for flere rentehevinger på rad, men ga klart uttrykk for at de ville se an den makroøkonomiske utviklingen.

Torsdag følger Den europeiske sentralbanken (ECB) på med rentebeslutning for eurosonen kl. 14.45. Det er ventet at styringsrenten vil settes opp til 3,75 prosent.