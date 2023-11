Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt rundt 1,4 prosent tirsdag etter å ha avsluttet med oppgang mandag. Hittil i år har Oslo Børs steget litt mer enn åtte prosent.

På sektornivå var det energi, it-aksjer og materialer som falt mest. Tungvekter Equinor falt rundt 1,4 prosent.

Gulldag for Golden Ocean

Det John Fredriksen-kontrollerte tørrlastrederiet Golden Ocean Group steg mer enn syv prosent. I morgentimene la selskapet frem et driftsresultat på 45 millioner dollar i tredje kvartal 2023, sammenlignet med 44 millioner dollar samme periode året før.

Det opplyses i selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Det var ventet et driftsresultat på 38 millioner dollar, ifølge konsensus fra Infront.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet rapporterte et nettoresultat på 29 millioner dollar i tredje kvartal 2023, mot 35 millioner dollar året før. Det var på forhånd ventet et nettoresultat på 17 millioner dollar, ifølge Infront-konsensus.

Styret i Golden Ocean har besluttet et utbytte for kvartalet på 0,10 dollar per aksje, mot ventede 0,09 dollar per aksje. Aksjekursen står nå på sitt høyeste siden april.

Kun fire tungvektere steg

Blant tungvekterne på Børsen led databrikkeprodusenten Nordic Semiconductor det største fallet denne børsdagen. Aksjen falt 5,38 prosent, tett etterfulgt av riggselskapet Borr Drilling og hydrogenselskapet Nel. Tomra, TGS, PGS, Vår Energi og Aker BP falt alle mer enn tre prosent.

Foruten Golden Ocean var Gjensidige Forsikring, Kongsberggruppen og Salmar de eneste av tungvekterne som steg på Børsen tirsdag. E-læringsselskapet Kahoot endte helt flatt.

Kronen styrkes og oljeprisen svekkes

Den norske kronen styrker seg mot både euro og dollar i morgentimene tirsdag.

Én euro koster tirsdag morgen 11,68 kroner, rundt ti øre mindre enn mandag morgen.

Dollaren handles til 10,66 kroner, rundt 12 øre lavere enn for et døgn siden.

Oljeprisen falt rundt 0,3 prosent for dagen da Oslo Børs stengte, men har etter stengetid snudd til en liten oppgang, og handles til 82,20 dollar per fat.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets skriver i en morgenrapport tirsdag at driveren for oljeprisoppgangen de siste dagene er spekulasjoner om større kutt i Opecs produksjon i forbindelse med møtet i oljekartellet søndag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det ryktes at kuttene kan komme som følge av den siste tids oljeprisfall samt som en respons på Israels militærtaktikk i Gaza, skriver hun.

Nye rekorder

Nedgangen kommer etter dag med nye rekorder på Wall Street. Både Nvidia og Microsoft, som har steget henholdsvis 245 prosent og 59 prosent i år, nådde nye rekordhøyder i går.

– Nvidia vil for øvrig offentliggjøre sine Q3-resultater i dag. Om selskapet klarer å innfri investorenes skyhøye forventninger til resultatene, gjenstår naturligvis som det store spørsmålet, skriver analytiker i Nordnet Roger Berntsen i en morgenrapport.

Stigningen har også fortsatt i Asia tirsdag morgen. Teknologisektoren i Hongkong og Taiwan har steget. Hang Seng-indeksen ved Hongkong-børsen steg med 1,9 prosent på mandag. Den har lagt på seg ytterligere én prosent tirsdag morgen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.