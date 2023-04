Artikkelen fortsetter under annonsen

Fasiten for hovedindeksen ble en oppgang på nær 0,8 prosent mandag, og dermed snudde også utviklingen fra forrige uke - da falt nemlig hovedindeksen ved Oslo Børs i flere dager til ende.

Etter et par ukers opptakt, er resultatsesongen nå på sitt mest hektiske denne uken - og Vår Energi var først ute blant selskapene på Oslo Børs mandag morgen.

Før børsåpning meldte selskapet om et driftsresultat på 1,432 milliarder dollar, tilsvarende om lag 15,2 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Det var omtrent akkurat på linje med Bloomberg-estimater, og Vår Energi-aksjen ble totalt sendt opp 6,4 prosent mandag.

Slik selskapet har for vane la det frem produksjonstall allerede en drøy uke i forkant av den fullstendige kvartalsrapporten. I oppdateringen gikk det frem at Vår Energi hadde en produksjon på 214.000 fat oljeekvivalenter per dag i kvartalet, ned fra 241.900 fat i samme periode i fjor.

Det ble også meldt at Vår bokførte et valutatap på rundt 1,3 milliarder kroner i løpet av årets tre første måneder, som følge av en svak krone. Slik selskapet selv anslo i fjerde kvartal ble det mandag morgen foreslått et utbytte på 270 millioner dollar for første kvartal.

Selskapet planlegger en identisk utbyttebetaling i andre kvartal.

Oppkjøpsnyhet

Før handelen startet kom også meldingen om at Sonans-eier Lumi Gruppen har mottatt et oppkjøpstilbud fra et heleid datterselskap av Hannover Active Equity Fund. Fra før eier dette selskapet over 25 prosent av Lumi-aksjene.

Budkursen er 15,25 kroner, noe som ga en premie på 24 prosent mot fredagens sluttkurs. Budet priser hele selskapet til 806 millioner kroner. Ifølge børsmeldingen har samtlige i Lumi Gruppens styre og ledelse godtatt budet.

Markedet besvarte nyheten med å sende aksjekursen opp til et nivå rett under budkursen - ved børsstenging mandag var én Lumi-aksje verdt 15,0 kroner. Oppgangen tilsvarer 22,4 prosent, og har rett nok kommet på beskjeden omsetning.

Lumi Gruppen gikk på børs februar 2021, og har hatt en katastrofal utvikling. Dårlige nyheter og svake resultater har sendt aksjekursen ned over 80 prosent fra toppen som ble nådd august 2021.

Før børsåpning ble det også klart at Viridor, som vil kjøpe Quantafuel, dropper akseptkravet på 90 prosent i budet på selskapet. Det betyr at alle vilkår i oppkjøpet er oppfylt med en akseptgrad på 79,2 prosent. Siste dag for å akseptere er nå 28. april.

Quantafuel-aksjen steg totalt 14,9 prosent mandag.

