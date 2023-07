Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs startet handelsdagen med en oppgang på 0,2 prosent tirsdag. Verre så det ut for olje- og gasselskapet Vår Energi etter at selskapet la frem regnskapsrapporten for andre kvartal tirsdag morgen.

Selskapet innfridde ikke forventningene til investorene i andre kvartal. Aksjen falt 1,5 prosent ved børsåpning – og det var store svingninger i kursen i løpet av formiddagen.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 701 millioner dollar av inntekter på 1,4 milliarder dollar, viste andrekvartalsrapporten. Inntektene og resultatet falt markant fra første kvartal i år, noe Vår i hovedsak tilskriver lavere råvarepriser.

Mens hovedindeksen på Oslo Børs endte tirsdagen med en oppgang på 0,5 prosent, endte Vår Energi-aksjen med et kursfall på 0,5 prosent.

Utover uken skal flere tungvektere legge frem resultatene for andre kvartal. Børsens største selskap Equinor kommer med sine resultater onsdag. I USA skal blant annet Exxon Mobile, Microsoft, Meta Platforms og Shell i ilden i dagene fremover.

Equinor fikk en kursoppgang på 0,3 prosent tirsdag, mens Norsk Hydro steg 5,2 prosent. De tre nest meste omsatte aksjene, Frontline, DNB og Yara, steg henholdsvis fire prosent, falt 0,5 prosent og steg 2,5 prosent.

Rentebeslutninger i vente

Det er ikke bare selskapsresultater investorene har å glede seg til denne uken. De neste dagene kommer det rentebeslutninger fra tre av verdens mest innflytelsesrike sentralbanker.

Aksjemarkedene både i Europa og USA ser ut til å fortsette oppover frem mot rentemøtene – med oppgang på Oslo Børs, Wall Street og Stoxx 600 mandag.

Onsdag kveld legger den amerikanske sentralbanken frem sin rentebeslutning – som på junimøte besluttet å ta en pause fra rentehevinger for første gang på ti måneder.

Etter 16 måneder med innstrammende pengepolitikk spekulerer markedet om dette kan bli det siste rentehevingen fra sentralbanken for nå. For øyeblikket ligger styringsrenten i intervallet 5,0 til 5,25 prosent. Markedet priser nærmest fullt inn en økning på det kommende rentemøtet, dersom det får riktig vil styringsrenten ligge i intervallet 5,25 til 5,5 prosent.

Torsdag er det duket for rentebeslutning fra den europeiske sentralbanken, ECB. Det er ventet at styringsrenten vil settes opp til 3,75 prosent.

Den japanske sentralbanken er ventet å holde styringsrenten i ro med en negativ styringsrente på 0,1 prosent – selv om inflasjonen i juni viste seg å være høyere enn målet på to prosent. Fasiten får investorene torsdag.