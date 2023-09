Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte til slutt onsdagen i minus, etter å ha vaket rundt null store deler av handelen.

Samtidig ligger oljeprisen på rundt 92 dollar fatet, etter en oppgang på over elleve prosent de siste tre ukene.

September har historisk ofte vært en svak måned på Oslo Børs, men hittil har hovedindeksen steget 1,6 prosent. Det kommer etter en sterkere sommer enn ventet.

Blant tungvekterne endte Equinor så vidt i minus for dagen, mens Salmar og Nordic Semiconductor steg mest med oppganger på rett over én prosent. DNB steg en 0,3 prosent.

Dagens store nyhet kom fra mediekonsernet Schibsted, som har sikret seg en ti prosent eierandel i kriserammede Viaplay.

Eierandel i Viaplay

Det var i en børsmelding like før klokken 14.00 at Schibsted meldte om eierandelen i Viaplay, som har hatt et katastrofeaktig år så langt i 2023.

Schibsted opplyste i børsmeldingen ikke i noe om prisen på aksjene, men basert på Viaplays markedsverdi på 3,4 milliarder kroner har de betalt rundt 340 millioner kroner.

Mens Viaplay-kursen steg markant på nyheten falt altså Schibsteds-kursen. B-aksjene på Oslo Børs endte ned rundt rett over fire prosent, mens a-aksjene falt 3,3 prosent.

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund skriver i børsmeldingen at Schibsted har en lang tradisjon med å investere i selskaper med virksomhet tett opp mot deres egen kjernevirksomhet, og som kan dra nytte av Schibsteds styrker. Direktør Jann-Boje Meinecke opplyste videre overfor TDN Direkt at investeringen var av finansiell og ikke strategisk art, og at det ikke er planer om ytterligere kjøp.

Viaplays aksjekurs er ned nesten 80 prosent på Stockholm-børsen så langt i år, blant annet takket være sjefsavgang, nedjusteringer av utsikter og svært skuffende kvartalsresultater.

Nedgang internasjonalt

På de asiatiske børsene er det stort sett fall i morgentimene, og Wall Street endte gårsdagen ned.

– Energi- og teknologisektorene fortsatte å drive det amerikanske aksjemarkedet i hver sin retning i går, men nå med motsatte respektive fortegn av det vi så på mandag. En negativ teknologisektor bidro dermed sammen med en noe lavere bedriftstillit enn ventet og det høyere rentenivået til at indeksene snudde oppgangen fra dagen før, skriver analytikerne i DNB Markets i onsdagens morgenrapport.

Det amerikanske it-selskapet Oracle hadde sin verste børsdag på 21 år, og Apple falt nær to prosent etter gårsdagens lansering av den nye Iphonen.