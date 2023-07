Artikkelen fortsetter under annonsen

På ukens siste handelsdag steg hovedindeksen på Oslo Børs 0,05 prosent. Dagen før endte den ned 1,5 prosent, og dagen før der igjen ned 0,8 prosent.

Oljeprisen stiger markant til 77 dollar fredag ettermiddag, og er opp over tre prosent siden ukestart.

Ellers fortsatte nedgangen ved børsene i Asia – der flere indekser falt i overkant av én prosent. Den Hongkonbaserte Hang Seng-indeksen endte ned 0,9 prosent. På torsdag var fallet over tre prosent.

Kraftig oppgang etter overvektsanbefaling

Energiselskapet Scatec steg ni prosent etter at meglerhuset Barclays like før børsåpning oppgraderte energiselskapet til en overvektsanbefaling, fra tidligere likevekt med et kursmål på 115 kroner.

– Driftsmessig leverer selskapet godt på prosjekter som er under bygging og har lykkes med å selge Upington-eiendelen. Finansielt sett er kostnadskuttprogrammet godt i gang, og vi forventer bedre kontantstrøm fra Ukraina. Samlet sett mener vi at dette bør fjerne risikoen for en egenkapitalemisjon, skriver meglerhuset.

Bilfraktrederiet Höegh Autoliners steg nesten fire prosent etter at selskapet la frem sin månedsoppdatering for juni. Oppdateringen viste at selskapets netto fraktrate i juni var på 73,7 dollar per kubikkmeter, ned 3,4 prosent fra mai. Selskapet transporterte videre 1,3 millioner med last i juni på pro rata-basis.

Etter dagens oppdatering venter meglerhuset Pareto Securities at selskapets netto fraktrate for andre kvartal vil ligge på 75 dollar per kubikkmeter, mens omsetningen bør bli på 358 millioner dollar.

Svake resultater fra meglerhus

Fredag morgen kom meglerhuset ABG Sundal Collier med sin andrekvartalsrapport. Tallene viste nok et svakt kvartal for meglerhuset som hadde inntekter på 379 millioner kroner i andre kvartal, ned nær ti prosent fra samme periode året før. Aksjen falt marginalt fredag.

– Nok en gang utspiller et kvartal seg, og fortellingen fremstår påfallende kjent. Makroindikatorer viser noen tegn til bedring, men forretningsmiljøet vi opererer i er påvirket av frykt for fortsatt eskalerende inflasjon og en kommende resesjon, uttalte ABG-sjef Jonas Ström i kvartalsrapporten.

Det svake resultatet forklares blant annet med økte kostnader og en svak krone.

Ellers kom det norske teknologiselskapet Q-Free med kvartalstall fredag morgen. Selskapet hadde inntekter på 290 millioner i andre kvartal. Resultat før skatt endte på 10 millioner kroner. Aksjen steg tre prosent.

«Månedens viktigste tall»

Fredag ettermiddag kom amerikanske jobbtall for juni måned, som viste at det ble skapt 209.00 nye jobber utenfor jordbruket, mens det på forhånd var ventet 230.000. Arbeidsledigheten endte på 3,6 prosent, helt som ventet og ned fra 3,7 prosent måneden før.

Ifølge jobbrapporten var lønnsveksten noe høyere enn ventet, men rapporten endrer ikke stort på renteforventningene.

Allerede torsdag kom en rekke ulike jobbtall. Challenger Job cuts viste at juni måned hadde det laveste antallet kuttede stillinger siden november i fjor. Deretter kom tallene for sysselsettingen i den private sektoren i USA som var langt høyere enn det konsensus hadde ventet.

ADP-tallene viste en økning i sysselsetting på 497.000 i juni, mens konsensus hadde ventet 225.000 – omtrent halvparten. ADP-sysselsettingen blir i noen grad sett på som et hint om hva nonfarm payrolls vil vise. De sterke ADP-tallene tyder på at jobbmarkedet ikke er i ferd med å kjøle seg ned, slik Fed mener er nødvendig om man skal få inflasjonen under kontroll.