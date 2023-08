Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har ikke vært dårlige nyheter fra økonomien på noen måte. Kjerneinflasjonen var litt lavere enn ventet, produsentprisene litt over forventningene, og prisindikasjonene er på nedsiden, noe som er bra i den forstand at inflasjonen er et problem, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til DN.

Og likevel endte teknologitunge Nasdaq med fall for andre uke på rad i forrige uke. Den brede S&P har til sammen falt 2,77 prosent i samme periode, mens industritunge Dow Jones har falt 0,8 prosent.

Andreassen har jobbet som sjeføkonom i mer enn 20 år og følger det amerikanske aksjemarkedet tett. Han mener mye av uroen den siste uken skyldes at renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid, også kjent som tiåringen, har svingt. Og det mye.

Tiåringen svinger

Tiåringen blir ofte referert til som «verdens viktigste rente» fordi den både er en referanse for mange renter, men også andre finansielle størrelser verden over.

En oppgang i lange renter bidrar til høyere lånerente og lavere prising. Selskaper som venter mye av inntjeningen i fremtiden, typisk vekstselskaper, er særlig sårbare for slike renter. Av den grunn svinger Nasdaq ofte i takt med renten fordi mange av teknologiselskapene anses som vekstselskaper.

Siden 2022 har tiåringen steget med over 300 prosentpoeng. Det har primært vært på grunn av en skyhøy inflasjon. Nå er ikke det lenger tilfelle, mener Andreassen.

– Renteoppgangen nå er ikke drevet av troen på økt inflasjon i fremtiden, men av at realrentene må være høyere enn før for å hindre at inflasjonen forblir høy.

Med andre ord kan rentene fortsette å stige, selv om inflasjonen faller. Det er dårlig nytt for teknologitunge Nasdaq.

For mens tiåringen de siste to ukene har steget over 0,2 prosent, har Nasdaq falt i underkant av fem prosent.

Negativt

Det er ikke bare tiåringen som skaper trøbbel på de amerikanske børsene.

Den amerikanske realrenten steget de siste månedene fra minus én prosent i vår, til 1,8 prosent, forteller Andreassen.

– Hva betyr det?

– Det betyr at den reelle prisen på penger er blitt mye høyere.

Realrenten stiger når prisen på penger vokser mer enn prisen på varer og tjenester. Høyere realrenter er positivt for de med penger i banken fordi det innebærer økt avkastning. På den andre siden fører økte renter til mindre økonomisk spillerom for selskapene og personer med gjeld.

For samtidig som rentene stiger, øker kredittpåslagene og det blir dermed dyrere å låne penger. Det har igjen ført til at kravene til bedriftenes avkastning er blitt strengere, forteller Andreassen.

– Hadde de økte realrentene skyldtes troen på en god langsiktig vekst i økonomien, så ville økte renter ikke vært så farlig fordi de motsvares med økt vekst. Men av renteøkningene vi har hatt de to siste årene er det ingenting vi kan bokføre som konsekvens av troen på at verden blir bedre, sier Andreassen og legger til;

– Med mindre du tror at bedriftene skal tjene fordømt mye penger fremover, er inntjeningen selskapet får fremover mindre verdt enn før.

Han forteller at sist kapitalkostnadene var like høye var for 15 år siden.

– Langt, langt over normalnivå

Samtidig som at det blir vanskeligere for selskapene å tjene penger, har teknologiaksjer steget voldsomt etter at teknologiselskapet OpenAI lanserte språkroboten Chat GPT i fjor høst.

– Det er en viss uro for de selskapene som er blitt fryktelig mye dyrere, sier Andreassen.

Ved hjelp av «multipler» har han regnet på hvorvidt aksjemarkedet i USA nå er overpriset eller ikke. Jo høyere multiplene er jo større sjanse er det for at aksjen er overpriset.

– Multiplene på aksjemarkedet i USA ligger på 19 ganger inntjeningen. Det er langt over et normalt nivå. Etter dagens realrente skulle multiplene vært på 15 og ikke 19 til 20 ganger inntjeningen, sier Andreassen.

Multippelen Shiller PE, som vurderer markedsverdien ut fra hva bedriftene har tjent over de siste ti årene, er opp til 30 ganger høyere enn det selskapene faktisk har tjent de siste ti årene. Ifølge Andreassen er dette «langt, langt over normalnivåene».

– Spør du analytikerne så tror de bedriftene skal ha en økt inntjening på 12 prosent neste år sammenlignet med i år. Men sentralbankene og makroøkonomene venter en vekst i økonomien på 0,5 eller én prosent, sier Andreassen og legger til;

– Det har aldri vært en 12 prosent vekst i inntjening med 0,5 prosent realvekst i bnp.

Hva er multipler? En multippel er en finansiell metode som brukes for å verdsette selskaper ved å sammenligne visse nøkkelverdier eller forhold fra selskapet regnskapstall. En av de mest vanlige multiplene er P/E som er forholdet mellom aksjekursen til et selskap og dets totale inntjening per aksje.

