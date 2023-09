Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag 15. september la Høyre-leder Erna Solberg frem en liste over 3640 aksjehandler ektemannen hadde gjort i perioden hun var statsminister.

Den offentliggjorte listen inneholder ikke beløp og kursdata, en utelatelse flere reagerte på i forrige uke.

Som DN skrev før helgen ønsker nå flertallet av partiene på Stortinget at Høyre leverer en fullstendig liste over Sindre Finnes' aksjehandler.

Høyre på sin side har ingen planer om å komme med ytterligere informasjon om listen, og viser til Finnes.

Ifølge Høyres egen tidslinje over arbeidet med listen var flere nøkkelpersoner rundt Erna Solberg med på utarbeide den endelige listen som ble offentliggjort for over en uke siden. Sindre Finnes fikk også hjelp av sin gode venn og advokat John Christian Elden til å lage listen.

Nå bekrefter Erna Solberg at personene i Høyre som var med på å utarbeide listen fikk informasjon om kurser og beløp på deler av handlene, men at dette ikke ble tatt med i listen som ble offentliggjort.

– Slike opplysninger fremgikk av deler av materialet vi mottok fra Sindre Finnes. Som vi har opplyst om tidligere, har Høyres anliggende i saken vært spørsmålet om min habilitet, skriver Erna Solberg i en epost via sin pressesjef Cato Husabø Fossen.

– Både tidsbruk og hensynet til at Sindre selv må vurdere hvor mye personopplysninger han ønsker å offentliggjøre, tilsa at kun opplysninger som er nødvendige for å vurdere min habilitet ble hentet ut fra dokumentene, skriver hun i uttalelsen som også VG omtaler mandag.

Ifølge Finnes hadde han en gevinst på 1,8 millioner kroner. Listen har ikke blitt kvalitetssikret av en tredjepart.

Habilitet viktigst

Solberg opplyser at listen hun og hennes nære medarbeidere fikk fra Finnes er returnert tilbake til ham og at det er han og hans advokat som må vurdere om en mer omfattende liste skal deles ut.

– Det viktigste anliggendet for Høyre og meg i denne saken er min habilitet. Så hyppig, omfattende og kortsiktig aksjehandel som Sindre har holdt på med, vil trolig uansett gjøre meg inhabil dersom jeg har deltatt i behandling av saker som kan ha tilstrekkelig påvirkning på det aktuelle selskapet. Nøyaktige aksjekurser eller klokkeslett for de ulike handlene vil ikke endre på dette bildet, sier hun.

Hun har til DN og flere andre medier tidligere sagt at Finnes' aksjepost i Hydro i perioder har vært «under grensen for det vi definerte som habilitet».

– I perioden du var statsminister kjøpte mannen din seg gradvis opp i Hydro, og eide til slutt aksjer for flere hundre tusen kroner. Det fikk du ikke med deg?

– Jo, vi visste vel i 2020, etter 2020 og sommeren 2021 at han eide mer. Men de sakene vi hadde fokus på var for eksempel endringene i konsesjonsreglene. På det tidspunktet eide han så lite, at det ville vært under grensen for det vi definerte som habilitet. Det ville det også vært i 2021. Men det kan det være en diskusjon om basert på lovavdelingens betenkning knyttet til Anniken. Men i 2015 og 2016 var det vi visste om i underkant av 50.000 kroner, sa hun i et intervju med DN torsdag.

Uten nøyaktige kurser og klokkeslett for handler er det svært vanskelig å regne ut hvor mye penger Finnes har tapt eller fått i gevinst. Nær en tredjedel av handlene gjorde dessuten Finnes i såkalte derivater, som til dels har svært høy risiko. Her er prisene ikke offentlig tilgjengelig. Det betyr at disse transaksjonene fremstår som en svart boks for offentligheten.

Opplysningen om 1,8 millioner kroner i gevinst på handlene er en opplysning som Høyre har gått ut med etter dialog med Finnes.

«Komplett og korrekt»

Etter flere dager med spørsmål fra mediene om Finnes' aksjehandler i åtteårsperioden, ba den tidligere statsministeren sin ektemann om å lage over alle aksjetransaksjoner han gjorde mens hun satt som statsminister. Det skjedde fredag 8. september. Solberg understreket ifølge Høyres tidslinje at oversikten «må være komplett og korrekt».

To dager senere opplyste Finnes at han fikk hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.

Det går to dager til før Sindre Finnes forteller sin kone at han har klart å samle «det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt». Deler av den dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere samme kveld.

Morgen etter, onsdag 13. september, dukker Sindre Finnes opp på Høyres Hus med både digitale og fysiske dokumenter over sin aksjehandel. I dette møtet er følgende personer med:

Erna Solberg

Høyres spesialrådgiver Lars Øy

Pressesjef Cato Husabø Fossen

Stabssjef Jenny Clemet von Tetzschner

Den tidligere statsministeren ber så sine medarbeidere å lage en samlet oversikt over handlene, og det er Lars Øy som går i gang med arbeidet.

DN har sendt en henvendelse til Finnes via hans advokat Thomas Skjelbred, men ikke fått svar mandag. I et svar torsdag skrev Skjelbred:

– Jeg vil bistå Finnes med å utarbeide nødvendig oversikt og svar dersom Økokrim eller andre offentlige instanser ønsker det. Finnes har et ønske om å bidra til at alle fakta han rår over blir kjent for de instanser som måtte undersøke saken, men det vil ta tid, skrev han.

DN har også funnet avvik i listen, som for eksempel kan skyldes dobbeltføring eller manglende registrering. Finnes' advokat pekte tidspresset i uttalelsen torsdag:

– Flere medier påpeker i dag at listene ikke har nødvendig presisjon og etterrettelighet. Dette må ses i lys av det tidspresset og emosjonelle situasjonen Finnes befant seg i da disse ble utarbeidet.