En ekstraordinær generalforsamling i Hunter Group har stemt ned styrets siste utbytteforslag, på 0,04 kroner per aksje, tilsvarende cirka 23 millioner kroner.

I en melding opplyser selskapet, som nå er mer eller mindre et tomt børsskall, at en gruppering bestående av selskapets største aksjonærer mener det er i Hunters beste interesse å beholde pengene i selskapet og bruke det på fremtidige investeringer.

Hunter-aksjen stiger nesten 17 prosent i etterkant av nyheten.

«Kapitalen bør heller brukes på å akselerere pågående forhandlinger og dermed gjennomføring av prosjekter, slik at selskapet er tilstrekkelig kapitalisert for overskuende fremtid», heter det i meldingen.

Det opplyses videre at selskapet jobber med flere prosjekter og at en oppdatering til markedet skal komme så snart som mulig.

Utbyttefest

Det var i slutten av august i fjor at selskapet kvittet seg med hele tankflåten for en sum på 3,8 milliarder kroner.

I månedene som fulgte ble det betalt ut et ras av utbytter til aksjonærene, senest i midten av februar da en ekstraordinær generalforsamling vedtok to utbytter på 0,51 kroner per aksje og 1,8 kroner per aksje. Til sammen var det snakk om rundt 1,3 milliarder kroner.

I løpet av de to første månedene av 2023 startet dessuten investor Arne Fredly, som lenge var største eier i Hunter, et nedsalg som til slutt endte med at han var helt ute av selskapet.

I forrige uke ble det klart at også styreleder Henrik A. Christensen hadde solgt hele sin beholdning.

I skrivende stund er det en klientkonto i svenske Avanza Bank som er største aksjonær i Hunter, med 11,94 prosent av aksjene. Nest største eier er administrerende direktør Erik Frydendal med 6,8 prosent av aksjene, mens finansdirektør Lars Brynildsrud er fjerde største eier med 6,1 prosent.

Best å beholde pengene

DN har vært i kontakt med sjefen i Hunter, Frydendal, som bekrefter at det er ham selv og finansdirektøren som stemte imot utbytteforslaget.

– Vi mener det beste er å ha pengene i selskapet. Selskapets har tidligere uttalt at det har nok kapital til å drifte de neste 18 månedene, og nå vil pengene gjøre det mulig å drifte betraktelig lengre, sier han.

Toppsjefen opplyser at selskapet ser på flere prosjekter.

– Det er dyrt å hente penger, derfor gir det oss bedre tid og større forhandlingsmuligheter ved å ikke gi utbytte.

