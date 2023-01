Artikkelen fortsetter under annonsen

Investor Arne Fredly flagget tidlig mandag morgen at han hadde solgt 20 millioner aksjer i Hunter Group, der han er største eier gjennom AF Capital, der han er eneeier. Etter transaksjonen eide han da 29,69 prosent av aksjene i rederiet.

Aksjene ble solgt i markedet, til en pris på 0,0775 kroner per aksje, noe som innebærer et salg på 1,5 millioner kroner.

Utover mandagen flagget Fredly enda et aksjesalg fra AF Capital, denne gangen 2,3 millioner aksjer for 0,09 kroner per aksje, altså en betydelig bedre pris enn det første salget. Fredly eier etter det siste salget 29,29 prosent av Hunter.

Mandag ble det også kjent at Songa Capital as, som kontrolleres av Arne Blystad, selger nesten 29 millioner aksjer i Hunter Group, og eier nå vel 7,2 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 1,26 prosent av aksjene.

Aksjen omsettes for rundt 0,09 kroner på Oslo Børs, og priser selskapet til 52,4 millioner kroner. Aksjen har steget over 90 prosent det siste året.

I august i fjor sprakk nyheten om at selskapet hadde inngått en avtale om å selge hele tankflåten for 3,8 milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi selger fordi prisen var god og at man kan kjøpe billigere tankaksjer enn det prisen indikerer, sa Fredly til DN.

I månedene siden har selskapet vedtatt utbytter på over en milliard kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.