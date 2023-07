Artikkelen fortsetter under annonsen

Det gikk litt trått på mandag, men siden har hovedindeksen bare gått en vei: oppover.

Siden markedsaktørene tok helg forrige fredag har nemlig hovedindeksen ved Oslo Børs krøpet opp 2,3 prosent.

Fredag stakk særlig Equinor seg ut – Børsens største selskap steg 1,1 prosent etter å ha meldt om et oppkjøp av et fornybarselskap i Brasil. Parallelt med dette har ellers oljeprisen steget rundt 1,1 prosent.

Gevinst i PGS

Nel-aksjonærene kan ellers ta helg med en samlet kursoppgang på rett under ti prosent denne uken, der det aller meste kom mandag. Aksjen falt noe tilbake de påfølgende dagene, før den på ny steg 3,4 prosent fredag.

Rec Silicon-aksjen steg ellers en snau prosent, etter å sent torsdag kveld ha meldt om å ha fått et lån på 100 millioner dollar ment å finansiere oppstarten av fabrikken i amerikanske Moses Lake.

PGS, som steg over 27 prosent torsdag, falt tilbake 2,8 prosent fredag, hvilket kan tyde på at enkelte investorer tok ut gevinst. Aksjen var også Børsens nest mest omsatte selskap fredag.

Resultatsesong i aksjemarkedene

Børsen er som sådan midt inne i resultatsesongen, og flere storselskaper har kommet med kvartalstall denne uken. Industriselskapene Hydro og Yara leverte begge under forventningene, og til felles har de at de ble straffet på børs samme dag som tallene ble levert.

Hydro, som leverte kvartalstall fredag morgen, falt på det meste tre prosent på formiddagen. Aksjen hentet inn deler av det tapte, og var ned drøye to prosent ved børsstenging.

Yara falt 1,5 prosent da tallene kom tirsdag, men har mer enn hentet inn det tapte siden. Fredag steg aksjen 0,1 prosent.

I motsatt ende av spekteret steg Telenor 6,7 prosent etter å ha sluppet sine kvartalstall torsdag, som slo analytikerforventningene til både omsetning og ebitda. Selskapet steg 0,2 prosent fredag.

Stigende oljepris

Oljeprisen ligger ellers an til fjerde ukentlige oppgang på rad, mens likviditeten er på det laveste nivået siden slutten av januar, ifølge Bloomberg, gjengitt av TDN Direkt.

Nyhetsbyrået skriver samtidig at det russiske oljetilbudet viser tegn til å falle denne uken, mens Saudi-Arabia også kutter produksjonen.

Samtidig trappet Kina, verdens største råoljeimportør, opp innsatsen for å støtte landets slappe økonomiske innhenting.