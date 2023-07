Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en tung dag mandag, steg hovedindeksen ved Oslo Børs friskt tirsdag – ved børsstenging var fasit en oppgang på 1,3 prosent.

For markedsaktørene som handler ved Oslo Børs kom det en rekke kvartalstall å fordøye, der flere overgikk forventningene:

Mediekonsernet Schibsted kom med et kvartalsresultat som slo analytikernes estimater, og A-aksjen steg over seks prosent.

Det norske hydrogenselskapet Nel slo også forventningene, der omsetningen steg fra 185 millioner kroner i fjor til 475 millioner i årets andre kvartal. Aksjen gjorde et hopp på 10,9 prosent.

Også Kjell Inge Røkkes Aker kom med kvartalstall: selskapets verdijusterte egenkapital falt fra 66,9 milliarder ved slutten av 2022 til 59,7 milliarder ved utgangen av andre kvartal. Investorene sendte aksjen opp tre prosent.

Bred oppgang

Mandag falt flere selskaper tungt, og bidro til å trekke hele hovedindeksen nedover. Blant disse var Scatec, Tomra, Salmar og Nordic Semiconductor, og til felles har disse at aksjene hentet inn deler av det tapte tirsdag.

Scatec steg 4,1 prosent, Tomra rett under fire prosent, Salmar 1,3 prosent og Nordic Semiconductor 1,7 prosent.

Yara, som offentliggjør kvartalsresultater onsdag, steg i forkant av dette 3,7 prosent.

Oljeprisen preget av Kinas bnp

Oljeprisen har gjennom dagen steget rundt en prosent, etter å ha falt markert mandag. Nedgangen mandag skyldtes skuffende bnp-tall fra Kina, hvor kvartalsoppgangen var lavere enn ventet, ifølge Trading Economics. Det melder TDN Direkt.

– Svakere enn forventede makrotall fra Kina og reaksjonen fra oljemarkedet viser at hovedbekymringen for markedet fortsatt er etterspørsel, sier Warren Patterson, som er leder for råvarestrategi i ING Groep NV i Singapore til Bloomberg News.

– Svakere enn forventede makrotall fra Kina og reaksjonen fra oljemarkedet viser at hovedbekymringen for markedet fortsatt er etterspørsel, sier Warren Patterson, som er leder for råvarestrategi i ING Groep NV i Singapore til Bloomberg News.

– Likevel er vi fortsatt positive til markedet, da oljebalansen forventes å strammes betydelig i løpet av andre halvdel av året, legger han til.