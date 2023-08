Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk industri gjorde et voldsomt hopp i juli, viser den ferske sesongjusterte pmi-indeksen. Indeksen steg hele åtte poeng til 56,7 poeng forrige måned. Det er den høyeste målingen siden april i fjor. Men tallene er usikre.

Pmi er en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Indeksen slippes hver måned i mange av de viktigste økonomiene i verden, og regnes som en temperaturmåler for industrien. Verdier over 50 indikerer økt aktivitet, mens verdier under 50 indikerer fallende aktivitet.

I Norge er undersøkelsen et samarbeid mellom DNB og Nima.

Stor usikkerhet

Pmi-indeksen var under 50 poeng de to foregående månedene.

Delindeksene for nye ordre og produksjon bedret seg kraftig fra juni, mens sysselsettingsindeksen falt mer tydelig. Indeksen for priser på innkjøpsvarer falt til 48,7. Det er den laveste indeksen siden juni 2019. Flere av respondentene trekker frem prisfall på strøm og gass som en årsak.

Ferieavvikling i juli påvirker tallene og PMI faller normalt vesentlig den måneden, ifølge DNB og NIMA. I år var nedgangen relativt liten, slik at sesongfaktoren løfter den sesongjusterte indeksen markert.

Det var kun 40 bedrifter som svarte i undersøkelsen. I tillegg til at utvalget er lite, bidrar endringen i utvalget fra juni til stor usikkerhet om aktivitetsmålingen i juli i år, ifølge DNB og NIMA.

«Tallene bør tolkes med varsomhet. Forhåpentligvis vil augusttallene gi et bedre grunnlag for å vurdere utviklingen i industriaktiviteten», heter det i pressemeldingen fra de to.

Produksjon kraftig opp

Pmi-indeksen består av fem forskjellige delindekser.