De ettårige inflasjonsforventningene i USA er på sitt høyeste på mer enn 40 år. Også de enda mer langsiktige forventningene steg en tann, og ligger godt over målet til den amerikanske sentralbanken. – Det er det som gjør at dette er mer problematisk for Fed, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Foto: Bloomberg