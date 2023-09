Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs nylig nådde en ny toppnotering for første gang på over et år. Ved inngangen til en ny børsuke er oljeprisen ett av spenningsmomentene.

I løpet av noen få måneder har spotprisen på nordsjøoljen Brent økt med 25 prosent til over 90 dollar fatet, drevet av produksjonskutt fra Saudi-Arabia og Russland. Uten vekst for amerikansk skiferolje, mener analytikere at prisene vil forbli høye.

– Det er vanskelig å se hvordan dette skal løses med det første, altså på tilbudssiden. Så lenge etterspørselen holder seg oppe, slik det ser ut til nå, synes jeg det er en spennende sektor. Oljeaksjene har vært ganske sterke, så nå er vi litt der at vi favoriserer oljeservice igjen, sier Eikas investeringsdirektør, Gaute Eie.

Les også: Slik kommer du i gang med aksjer

Eie viser til at inntjeningsestimatene for mange aktører ikke er økt siden november, og trekker frem selskaper som Schlumberger og Subsea7.

– Vi mener det er såpass stramt på tilbudssiden innen den industrien at du vil få en estimatøkning til, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: 70 prosent avkastning på halvannet år for investor Peter Hermanrud

«Peak oil» er utsatt

Eie bemerker at all historikk tilsier at en høy oljepris vil bli etterfulgt av et kraftig prisfall.

– Det som kanskje er annerledes denne gangen er at Opec tør å prøve å ta makten tilbake, og at skiferolje kanskje stabiliserer seg. Da har makten gått tilbake til noen som ønsker en høyere oljepris.

– I tillegg har de store byråene lenge snakket om at «peak oil» ville komme veldig tidlig. For bare noen år siden var det 2027, men det sklir ut i tid. De to tingene til sammen gjør at syklusen kan være lenger, sier Eie.

Tidligere i helgen omtalte DN nye estimater fra storbanken JPMorgan Chase som varsler kraftig økte oljepriser de kommende årene.

JPMorgan ligger inne med prognoser om en oljepris på mellom 90–110 neste år, og 100–120 dollar for 2025.

– Fest setebeltene. Det vil bli en veldig volatil sypersyklus, sier JPMorgan Chase-analytiker Christyan Malek i et intervju med Bloomberg.

Inn med fisk

I Eika har de også gjort et par andre småjusteringer den siste tiden.

– Nå nærmer vi oss siste renteøkning, og er litt mindre positive til bank. Fiskesektoren er et av våre største veddemål inn mot ny sesong.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.