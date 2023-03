Artikkelen fortsetter under annonsen

Aksjene ble solgt fra investeringsselskapet Datum og var ti millioner i tallet.

Kahoot-aksjen ble ved børsstenging fredag omsatt for 21,18 kroner per aksje. Hvis denne prisen legges til grunn, har Datum solgt aksjer for 212 millioner kroner.

Datum kontrolleres av investor Jan Haudemann-Andersen, som i flere år har vært av de større aksjonærene i e-læringsselskapet. Aksjene har vært eid gjennom investeringsselskapene Datum og Datum Invest.

Ifølge børstjenesten Holdings har Datum solgt seg ned i Kahoot i flere etapper det siste halvannet året. Det har skjedd mens aksjekursen har ramlet fra nivåer rundt 65 kroner per aksje i oktober 2021. Den gang eide Datum vel åtte prosent av Kahoot, eller 40 millioner aksjer. På den tiden var aksjebeholdningen i Kahoot verdt rundt to milliarder kroner.

Før det siste nedsalget hadde Datumgruppen Kahoot-aksjer for cirka 560 millioner kroner, tilsvarende 6,3 prosent av aksjene i selskapet. Dette er nå redusert til en eierandel på 4,3 prosent, en aksjepost hvis markedsverdi er 445 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Datum sitter nå på 18 millioner Kahoot-aksjer, mens Datum Invest eier rett under tre millioner aksjer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.