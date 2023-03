Artikkelen fortsetter under annonsen

Jordanes as, selskapet som eier Scandza, sikter mot en notering på Oslo Børs i løpet av 2023, fremgår det av en børsmelding torsdag morgen.

Scandza eier kjente merkevarer som Synnøve Finden, Sørlandschips, Leiv Vidar og Finsbråten. Jordanes-konsernet omsatte for 5,8 milliarder kroner i 2021, der Scandza sto for over fire milliarder kroner.

I en pressemelding skriver Jordanes at det som en del av noteringen planlegger å hente kapital for å «styrke den finansielle fleksibiliteten og for å kunne realisere nye vekstinitiativ, blant annet gjennom nye oppkjøp».

– Vi ser på muligheten for en børsnotering for å ytterligere styrke vår evne til å bygge, kjøpe og utvikle morgendagens merkevarevinnere, sier Dag Teigland, administrerende direktør i Jordanes as i meldingen.

Jordanes har hyret inn meglerhusene Carnegie, DNB Markets, Berenberg og Sparebank 1 Markets som rådgivere for den mulige børsnoteringen.

Hintet om børsnotering

Dag Teigland kom inn som administrerende direktør for Jordanes i fjor høst, og hintet allerede da om en børsnotering.

– Det ligger i kortene at vi på et eller annet tidspunkt vil ta selskapet å børs. Vi har et ønske om å vokse, men også få frem verdiene i de underliggende virksomhetene. Konkrete børsplaner må vi komme tilbake til, sa han i november.

DN har spurt Teigland om flere detaljer rundt den potensielle børsnoteringen, blant annet om et mer spesifikt tidspunkt og hvor mye ny kapital konsernet håper å få inn. Teigland svarer:

– Vi er tidlig i prosessen, men begynner nå å kontakte investorer for å diskutere en mulig børsnotering. Vi ser mange interessante investeringsmuligheter, både innenfor vår eksisterende virksomhet og nye oppkjøpsmuligheter. Detaljene rundt kapitalinnhenting og hvordan kapitalstrukturen vil se ut kommer vi tilbake til gjennom børsnoteringsløpet. Det viktigste i dag er at vi starter forberedelsene, sier han.

Frem til Teigland kom inn var Jordanes ledet av partnerne Jan Bodd, Stig Sunde og Karl Kristian Sunde. Disse trakk seg tilbake fra den daglige driften, men fortsatte i styret og vil være aktive eiere.

Gründerne Bodd og Sunde eier, sammen med Karl Kristian Sunde og rundt 100 ansatte, om lag 52 prosent av selskapet. Storebrand-fondet Cubera eier en tredjedel.

Jens Ulltveit-Moe er også på eiersiden med en eierandel på litt over ti prosent. Eierandelen fikk han da han under pandemien solgte restaurantvirksomheten Umoe Restaurants til Jordanes. Her ligger kjeder som Peppes Pizza og TGI Friday’s, som i dag ligger i selskapet Dely. Ulltveit-Moe er også styremedlem i Jordanes.

Tok Synnøve Finden av børs

Dersom noteringen av Jordanes blir en realitet vil det bety et børscomeback for Synnøve Finden.

Osteprodusenten var nemlig selv notert på Oslo Børs frem til august 2009. Den sommeren la Scandza, med Bodd og Sunde i spissen, inn et bud på selskapet og tok det deretter av børs.

Børsplanene for Jordanes og Scandza har surret og gått helt siden 2021, da Jordanes ville notere Scandza med tidligere finansminister Siv Jensen som styreleder. Men da kapitalmarkedene surnet på starten av året valgte eierne å legge børsnoteringen på is. Jensen gikk derfor av som styreleder, men er fortsatt tilknyttet selskapet som rådgiver.

I stedet for å gå på børs valgte selskapet å hente 1,5 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet.

Jordanes har mer enn 2.400 medarbeidere i Skandinavia, Storbritannia og Baltikum, samt ti lokale produksjonsfasiliteter i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet ble startet i 2007.

