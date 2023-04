Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorene var tirsdag i ferd med å komme over sin pessimistiske reaksjon på søndagens Opec-nyhet. Investorene satset på at virkningene av høyere råoljepriser ikke vil føre til at den amerikanske sentralbanken (Fed) setter opp renten raskere enn antatt, skiver Bloomberg.

Men kort tid inn i handelsdagen snudde stemningen. Ved endt handelsdag så det slik ut:

Teknologibørsen Nasdaqs referanseindeks falt 0,5 prosent.

Industripregede Dow Jones falt 0,5 prosent.

Den brede S&P 500 falt 0,5 prosent.

Like etter børsåpning ble det klart at arbeidsmarkedet fortsatt er svært stramt i USA. Antall ledige jobber i har falt, og det var i februar 9,9 millioner ledige stillinger, ifølge Wall Street Journal. Det var på forhånd ventet at tallet ville ligge på 10,4 millioner ledige stillinger – dermed øker frykten blant investorene som venter på at både inflasjonen og trykket i arbeidsmarkedet skal avta.

Sentralbanken i Australia valgte i denne omgang å ikke heve styringsrenten, samtidig har forbrukere i Europas inflasjonsforventninger avtatt. Det har igjen ført til at markedet nå venter at Fed kutter styringsrenten med 50 basispunkter senere i år, skriver Bloomberg.

Henter seg inn etter kraftig fall

Tesla steg nær én prosent i førhandelen etter en nedgang på 6 prosent mandag. Selskapet har ifølge Bloomberg News rapportert økte leveranser i Kina noe som indikerer et positivt etterspørselsbilde for elektriske kjøretøy i verdens nest største økonomi og styrken av landets gjenåpning etter covid-restriksjoner. Økningen i salget skjer etter priskutt fra Tesla, skriver TDN Direkt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Likevel falt aksjen over én prosent tirsdag.

Senere tirsdag er det ventet taler fra Fed-guvernør Lisa Cook, Fed-sjef i Boston Susan Collins og Fed-sjefen i Cleveland Loretta Mester. Talene vil av markedet bli analysert for eventuelle signaler om rentebanen fremover.

– Kan få konsekvenser i årevis

Tirsdag uttalte administrerende direktør i JPMorgan Chase, Jamie Dimon, at bankuroen som ble utløst av Silicon Valley Banks kollaps i mars ikke ligner på finanskrisen i 2008. Han mener det likevel vil kunne ha konsekvenser i årevis, skriver Wall Street Journal.

I sitt årlige brev til selskapets aksjonærer, sa sjefen for USAs største bank at den nåværende krisen «involverer langt færre finansielle aktører og færre problemer som må løses» enn i 2008.

Han mener likevel at kollapsen til Silicon Valley Bank raskt etterfulgt av Signature Bank avslørte problemer med bankledelse og tilsyn, spesielt i forbindelse med risikoen forbundet med stigende renter. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.