Artikkelen fortsetter under annonsen

For første gang stiller Kahoots styreleder, svenske Andreas Hansson, til intervju. Bakgrunnen er forsøket på å ta Kahoot av børs, der en kjøpergruppe ledet av private equity-divisjonen til Goldman Sachs står bak.

Hansson og styret har anbefalt aksjonærene å takke ja til kontantbudet på 35 kroner aksjen.

– Vi har sett en del saker i media som kan være egnet til å skape misforståelse, fordi budet ikke fremstilles helt dekkende, eller blir misforstått. Det er viktig at alle aksjeeiere forstår hva budet innebærer, og kan ta et informert valg, sier styrelederen.

Kahoots styreleder Andreas Hansson. (Foto: Privat) Mer...

Budet forutsetter 90 prosent akseptgrad. Finansmannen Christen Sveaas' Kistefos og Folketrygdfondet, som representerer henholdsvis to og fem prosent av aksjene i Kahoot, har allerede varslet at de sier nei.

For Folketrygdfondets del handler skepsisen om at budet ikke reflekterer Kahoots verdipotensial. Men: Selv om amerikanske Goldman ikke akkurat mangler finansielle muskler, er det ikke mulig å presse investeringsbanken, sier Hansson:

– Ett punkt jeg tror kan misforstås, er at når Goldman Sachs har levert budet til Oslo-børsen så er det et «best and final offer.» Jeg tror ikke alle har forstått hva det innebærer, for det er ikke så vanlig i det norske markedet. Men av juridiske grunner er det slik at de ikke kan øke budet.

Budfristen er om en drøy uke, men kjøpergruppen kan utvide denne til 6. oktober.

Kahoot Kahoot startet som en quiz-app, og har utviklet seg til å bli en internasjonal teknologi- og e-læringsbedrift, rettet mot blant annet skole, høyere utdannelse og bedriftsmarkedet.

Startet i 2011 under navnet Mobitroll, startet av Johan Brand, Jamie Brooker og Morten Versvik. Medgründer Åsmund Furuseth kom inn underveis, og selskapet ble lansert som Kahoot i august 2013. Spillprofessor Alf Inge Wang og NTNU Technology Transfer var involvert i oppstarten.

Prises til 16,8 milliarder kroner på Oslo Børs.

– Større ambisjoner

Finansielt er det fair, fortsetter styrelederen. Selv om budet representerte en relativt liten premie over sist omsatte kurs, kommer dette etter en relativt frisk oppgang på Børs. Den ligger 33 prosent over det volumvektede snittet for tre måneder, 62 prosent over seks måneder og over snittet av analytikernes kursmål.

Verdsettelsen i budet, på 17,2 milliarder kroner, er en multippel over ti ganger omsetning de siste tolv månedene, og mer enn 40 ganger justert driftsresultat (Ebitda). Dette var også konklusjonen i en uavhengig rapport fra PwC, bestilt av Kahoot.

Da det var halvannen time igjen av handelsdagen på Oslo Børs var aksjen omsatt for 34,17 kroner, og markedet har «priset inn» en liten sikkerhetsmargin.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I kjøpergruppen deltar dagens største aksjonær, amerikanske General Atlantic, sammen med Lego-eier Kirkbi. Dette er seriøse aktører med sammenfallende verdier og ambisjoner som Kahoot, mener Hansson.

– For oss i styret har det vært viktig å forsikre oss om at de er om bord med hva selskapet ønsker å oppnå, og det er de helt tydelig på. Budet er fullfinansiert, og trenger ikke ytterligere finansiering. Den nye strukturen vil kunne hjelpe oss med oppkjøp og fusjoner i fremtiden, og til å gripe muligheter som hadde vært vanskeligere eller tidkrevende å gjøre som notert selskap. Helt enkelt vil det tillate oss å gjøre det vi skal gjøre, men raskere og med større ambisjoner, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ikke uvanlig

Hansson har bakgrunn fra den japanske investeringsgiganten Softbank som kom inn som største eier i Kahoot i 2020. Da pandemieuforien i markedene la seg, og appetitten for vekst og tek-aksjer forduftet, begynte japanerne en voldsom jakt på likviditet. Kahoot-posten ble solgt med milliardtap til General Atlantic.

Hansson gikk også ut av Softbank, men er blitt sittende som styreleder. Han er også styremedlem i Autostore som fortsatt har Softbank som største eier.

Da Kistefos varslet nei, stilte de spørsmål ved at blant annet toppsjef Eilert Hanoa blir med i den nye eierstrukturen, dersom budet går gjennom. Hanoa selger seg noe ned, men blir med videre med omtrent 70 prosent av dagens aksjeportefølje.

«Vi synes også det er litt besynderlig at key management og deler av styret også sitter på kjøpersiden og dermed ikke har hatt et incentiv til å maksimere prisen for de øvrige mer enn 30.000 aksjonærene i selskapet,» skrev Kistefos i en epost til kjøpergruppens rådgiver i Danske Bank, som DN har fått tilgang på.

Hansson er nøye med understreke at han ikke kan uttale seg om noen aksjonærer spesifikt, men sier:

– Dette er en prosess satt i gang av Goldman Sachs. De har stilt et antall krav for at dette skal gå gjennom. Et av disse er at styret skal backe budet, og en annen, veldig viktig forutsetning er at de har buy-in fra ledelsen. Det må jeg understreke at ikke er uvanlig. Det handler om å sørge for forpliktelse og at incentivene er sammenfallende, og er noe en hvilken som helst eier skal kunne kreve og forvente.

Diskusjon om balanse

Dagens ledelse og gründere blir med videre med totalt 42 millioner aksjer, og selger seg ned med 16,5 millioner.

– Så kan vi sikkert ha en diskusjon om det er riktig balanse med 42 og 16,5. Selvsagt kan man ha meninger om det, og vi setter pris på at folk ser på avtalen fra alle vinkler. Men fra vår side er det viktig å understreke at styrets beslutningsprosess er gjennomført helt uavhengig. I tillegg er det veldig tydelig at Goldman Sachs må ha buy-in for at dette budet i det hele tatt skulle fremsettes, sier Hansson.

– Nå har vi pratet mye om Goldman, men det er andre med her som vi synes er viktige, men som ikke har fått så mye omtale, føyer Hanoa til.

– At Kirkbi er med i kjøpergruppen har vært veldig viktig for styret. Det er et selskap som har gjort det helt tydelig at deres visjon og oppdrag sammenfaller med det vi vil oppnå, sier Hansson.

Lego-systemet og Kahoot kom i kontakt via Lego Ventures' prosjekt for inkluderende læring. Kirkbi er investeringsarmen til Lego-stiftelsen.

– Det er derfor dette er av interesse for Lego, utover en ren finansiell dimensjon. Nettopp at det dreier seg om å bruke alle ressursene på å lage best mulig læringsverktøy, sier Hanoa.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.