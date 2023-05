Artikkelen fortsetter under annonsen

Det norske e-læringsselskapet Kahoot presenterte fasit for årets første måneder torsdag.

Selskapet omsatte for 40,5 millioner dollar i første kvartal, det er 18 prosent økning fra samme periode året før. Resultat før skatt endte på minus 0,7 millioner dollar.

På forhånd ventet analytikerne et resultat før skatt på 0,8 millioner dollar, av en omsetning på 39,7 millioner dollar, viser tall fra Bloomberg.

– Til tross for et fortsatt krevende marked, særlig tidlig i første kvartal, er jeg fornøyd med en solid start på året for Kahoot. Vi møter guidingen for kvartalet, med tosifret vekst i inntekter og en betydelig bedring av lønnsomheten, sier konsernsjef Eilert Hanoa i Kahoot.

Betalende brukere øker

Brutto driftsresultat var 2,7 millioner dollar, ned fra 3 millioner dollar i fjorårets første kvartal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kahoots forretningsmodell er bygget rundt å rekruttere gratisbrukere til produktene sine, for så å konvertere dem til betalende kunder I første kvartal hadde selskapet 1,345 millioner betalende brukere, opp fra 1,310 millioner i første kvartal 2022. Samtidig opplyser selskapet at det ser tegn til stabilisering av gratisbrukere etter pandemien. I mars hadde selskapet totalt 175 millioner gratisbrukere.

Inntektsveksten i årets første kvartal var drevet av økningen i betalende kunder.

– For første gang leverte vi justert ebitda på over ti millioner dollar i kvartalet. Det er en milepæl for selskapet, og bekrefter skalerbarheten i forretningsmodellen vår. Viktigst er det likevel at vi fortsetter å investere i produktutvikling og legger et godt grunnlag for videre vekst, og at vi opplever et godt momentum inn i andre kvartal, sier Hanoa.

Faller på børs

Etter tallslippet faller aksjen over åtte prosent fra start på hovedindeksen på Oslo Børs torsdag, og en aksje handles for 24 kroner klokken 09.10.

Hittil har Kahoot hatt et godt år på Børs, og har steget 30 prosent. Målt fra et bunnpunkt den 12. januar, da selskapet nedjusterte sine varslede resultater, er aksjen opp nesten 70 prosent.

Den omsettes likevel 80 prosent lavere enn på toppen av den pandemidrevne euforien for vekstselskaper i 2021, da en Kahoot-aksje kostet 132 kroner på det meste.

Etter en rekke kraftige kutt i kursmålene, har analytikerne som dekker aksjen blitt mer positive. Forrige uke steg Kahoot kraftig, etter at DNB Markets oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, og hevet kursmålet fra 16,5 til 30 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne uken gjentok Danske Bank sin hold-anbefaling, men oppjusterte kursmålet fra 21 til 27 kroner.

«Vi forventer fortsatt positiv utvikling i justert ebitda, med tilsvarende positiv kontantstrøm fra drift og dermed fri kontantstrøm,» heter det i analysen gjengitt av TDN Direkt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.