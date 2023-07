Artikkelen fortsetter under annonsen

Kid omsatte for 724,2 millioner kroner i andre kvartal, fremgår det av en oppdatering fra interiørkjeden mandag morgen.

Det tilsvarer en nedgang på 2,5 prosent fra samme periode i fjor, da inntektene endte på 742,8 millioner kroner. I Norge falt inntektene fra Kid Interiør med 1,1 prosent til 450,7 millioner kroner, mens fallet i Sverige var på 4,8 prosent.

For årets seks første måneder falt inntektene samlet sett med 1,9 prosent til 1,3 milliarder kroner.

De foreløpige salgstallene for andre kvartal kommer etter at Kid måtte konstatere et tap før skatt på 57 millioner kroner i første kvartal, takket være svak vekst på topplinjen og økte kostnader.

Særlig var det et inntektsfall på over ti prosent for den svenske virksomheten Hemtex som bidro til nedgangen. Omsetningen i nabolandet endte på 219,5 millioner kroner.

Sverige har i likhet med mange andre blitt rammet av bitende høy inflasjon det siste året, der tallene for mai viste en årlig prisvekst på 9,7 prosent. Tallene for juni slippes fredag denne uken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skal nevnes at Kids førstekvartaler historisk sett er blant årets svakeste. I likhet med andre aktører innen retail er det i årets andre halvdel – som inneholder «Black Week» og den viktige julehandelen – hvor brorparten av inntektene kommer.

Kid er priset til 3,2 milliarder kroner på Oslo Børs, der aksjen har steget 13,5 prosent så langt i år.

De fullstendige andrekvartalstallene legges frem 24. august klokken 07.30.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.