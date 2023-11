Artikkelen fortsetter under annonsen

Kid fikk et resultat før skatt på 118 millioner kroner i tredje kvartal, av en omsetning på 831,9 millioner kroner.

Resultatet ble nær tredoblet fra samme periode, mens tallet på topplinjen økte med nesten hundre millioner kroner.

Det er blitt vedtatt et utbytte på 2,75 kroner per aksje, eller 111 millioner kroner til sammen.

– Inntektsveksten har vist seg å være motstandsdyktig slik at effekten av det negative sentimentet i konsumvaremarkedet er blitt begrenset. Veksten i dette kvartalet indikerer et motsyklisk mønster der vi fikk positive bidrag fra lansering av nye produkter, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Kid ASA, resultat per 3. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 2160 2069 4,4 % Driftsresultat (ebit) 166,2 159,9 3,9 % Resultat før skatt 105,9 120,7 -12,3%

Brorparten av Kids inntekter kommer fra den norske virksomheten, Kid Interiør. Her økte inntektene med 13,1 prosent til 517 millioner kroner i tredje kvartal. I Sverige ble topplinjeveksten på 10,5 prosent til 313 millioner kroner for Hemtex.

Kid skriver at en vellykket kampanje i august og september var en viktig grunn til utviklingen i inntektene i nabolandet.

– Veksten i kvartalet drevet av både økt kundetrafikk og større handlekurver. Vi så en robust vekst på tvers av alle prisnivåene. Den positive utviklingen på topplinjen kan delvis tilskrives gunstig «shoppingvær» gjennom kvartalet, heter det i rapporten.