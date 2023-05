Artikkelen fortsetter under annonsen

I Kids fullstendige førstekvartalsrapport, som ble sluppet torsdag morgen, går det frem at interiørkjeden fikk et resultat før skatt på minus 57,4 millioner kroner for årets tre første måneder.

I første kvartal i fjor endte resultatet før skatt rett over elleve millioner kroner i pluss.

Inntektsvekst for den norske virksomheten Kid Interiør klarte ikke å veie opp for Hemtex-skuffelse i Sverige, der topplinjen falt med over ti prosent i første kvartal.

Det gir Kid-konsernet bare en marginal vekst i inntektene i første kvartal, som endte på 605,4 millioner kroner.

Ellers bidro økte kostnader over hele linjen til å sende resultatet tydelig i minus.

Svensk skuffelse

Førstekvartalsomsetningen for Hemtex endte på 219,5 millioner kroner, en nedgang på 10,9 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Nettsalget i nabolandet falt med 14 prosent.

Til sammenligning var omsetningsveksten i Sverige i første kvartal i fjor på 4,8 prosent.

Sverige har i likhet med mange andre blitt rammet av bitende høy inflasjon det siste året, og de nyligste tallene viste en årlig prisvekst på 10,5 prosent, noe som kan være med på å forklare den svenske skuffelsen for Kid.

De kraftig økte prisene har kommet godt til syne i husholdningenes konsum. Februar-tall fra Sveriges statistikkbyrå viste at omsetningen i kategorien «detaljhandel med bredt sortiment» falt med 7,7 prosent på årsbasis i årets andre måned.

Den norske virksomheten Kid Interiør fikk inntekter på 385,9 millioner kroner, en økning på 5,2 prosent.

Ny finansdirektør

I april ble det klart at Mads Kigen er blitt ansatt som ny finansdirektør i selskapet. Han tar over stillingen 1. juli, og har vært ansatt i Kid siden 2021.

Da Kid la frem tall for fjerde kvartal og hele 2022 i midten av februar ble fasit en samlet omsetning på 3,2 milliarder kroner for hele fjoråret. Det ble også foreslått et halvårlig utbytte på tre kroner per aksje.

Det skal nevnes at Kids førstekvartaler historisk sett er blant årets svakeste. I likhet med andre aktører innen retail er det i årets andre halvdel – som inneholder «Black Week» og den viktige julehandelen – hvor brorparten av inntektene kommer.

Kid er verdsatt til 3,5 milliarder kroner på Oslo Børs og har investor Bjørn Rune Gjelsten som største eier. Aksjen har steget 23 prosent så langt i år.

