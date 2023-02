Artikkelen fortsetter under annonsen

Interiørkjeden Kid hadde inntekter på 1,1 milliarder kroner i fjerde kvartal, slik selskapet selv meldte for en måneds tid siden. I den sedvanlige oppdateringen som selskapet kommer med i forkant av den fullstendige kvartalsrapporten ble det altså klart at omsetningen passerte en milliard kroner i fjerde kvartal for tredje år på rad.

I den fullstendige rapporten, som kom torsdag morgen, går det frem et resultat før skatt på 318,9 millioner kroner i 2022, ned fra 485,2 millioner kroner i 2021.

I fjerde kvartal, som inneholder «Black Week» og den viktige julehandelen, falt resultatet før skatt med nesten hundre millioner til 198,2 millioner kroner.

Styret foreslår et halvårlig utbytte på tre kroner per aksje.

– Når det gjelder forbruket blant kundene ser vi fortsatt utfordringer i det makroøkonomiske bildet ,og større usikkerhet. Likevel mener vi Kid er velposisjonert til å forbedre markedsposisjonen i de kommende kvartalene, skriver toppsjef Anders Fjeld i kvartalsrapporten.

Lavere marginer

I fjerde kvartal faller både brutto- og driftsmarginen markant, noe selskapet tilskriver fortsatt høye shippingkostnader mot slutten av fjoråret.

Toppsjef Fjeld mener likevel det er grunn til å tro at dette vil bli bedret i løpet av 2023, etter hvert som shippingkostnadene har kommet betydelig ned på starten av året.

Bruttomarginen falt fra 63,4 prosent i fjerde kvartal i fjor, til 56,9 prosent i fjerde kvartal i år, mens driftsmarginen falt fra 25,9 prosent i fjor, til 18,9 prosent i år.

Ved utgangen av året var selskapets kontantbeholdning på 75,7 millioner kroner, en kraftig nedgang fra utgangen av 2021. I løpet av fjerde kvartal lanserte selskapet Kid Extended og åpnet én ny butikk i Estland og en større ekspansjon i Finland.

Øker mer i Norge enn Sverige

Prisene i Norge har steget voldsom det siste året, og Norges Bank har kontret med hyppige renteøkninger for å dempe veksten. Pris- og renteøkningene biter på husholdningenes økonomi, men Kid økte likevel omsetningen i Norge.

I Norge økte Kid omsetningen med 2,3 prosent i fjerde kvartal 2022 fra fjerde kvartal 2021.

I Sverige, der Kid driver gjennom selskapet Hemtex, økte inntektene med 1,7 prosent.

Kid opererer også med like-for-like-vekst. Det viser inntektsutviklingen i butikker som har vært i drift mellom de to fjerdekvartalene og luker ut butikker som er åpnet eller stengt i mellomtiden.

Denne veksten var på 1,8 prosent i fjerde kvartal 2022 for gruppen som helhet.

– Vi har gjort mange tiltak i 2022 og 2021 som gjør at vi klarer å skape vekst i det vi opplever som et vanskelig retailmarked i fjerde kvartal, sa Kid-sjef Anders Fjeld i forbindelse med oppdateringen.

