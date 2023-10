Artikkelen fortsetter under annonsen

Den tidligere alpinstjernen Kjetil Jansrud gikk torsdag hardt ut mot at Folketrygdfondet låner ut aksjer til shortposisjoner i pre-kommersielle selskaper, for eksempel innen biotek eller teknologi.

I flere meldinger på X klager Jansrud over at fondet, ved å låne ut aksjer til investorer som vedder på kursfall, indirekte legger press på selskaper som fortsatt er i en utviklingsfase.

– At Folketrygdfondet låner ut aksjer til short i markedet, i pre-kommersielle selskaper som Ultimovacs, er ironisk i seg selv, innledet han en tråd torsdag ettermiddag.

Det Jansrud ikke opplyste er at han selv sitter på en liten post, 50.000 aksjer, i Ultimovacs. Ifølge børstjenesten Holdings ble disse kjøpt høsten 2021. Ultimovacs er et kreftvaksineselskap som er notert på Oslo Børs, der det er verdsatt til 4,6 milliarder kroner.

«Umoralsk»

Jansrud skrev at shorting ikke er et onde i seg selv, men mener det er umoralsk av Folketrygdfondet å legge press på pre-kommersielle biotek-selskaper som «muligens kan gjøre fremtiden bedre for folk Folketrygdfondet direkte har ansvaret for».

– Dette er uten å nevne at biotek-selskaper generelt har en lang og dyr vei frem til en ferdig medisin. Å shorte disse selskapene på midtveien kan potensielt og høyst sannsynlig føre til finansielle problemer hvis de trenger mer tid til kliniske undersøkelser i jakten på definitive svar, skrev han.

Han tok dessuten til orde for at Folketrygdfondet burde bli nektet å shorte pre-kommersielle selskaper.

As such, shorting pre-commercial business in itself should be banned as a potential market tool for @Folketrygdfond — Kjetil Jansrud (@Kjansrud) October 12, 2023

Når DN tar kontakt har den tidligere alpinstjernen moderert seg betydelig.

– Spørsmålet er om Folketrygdfondet burde ha utlån til short som en del av sin strategi og hvorvidt man som langsiktig eier burde gjøre noe sånt i det hele tatt. Det legger indirekte press på en type selskap som kan måtte risikere å hente penger på lavere summer når Folketrygdfondet tilrettelegger for en strategi som går ut på at aksjen skal falle, sier Jansrud til DN.

Han går også tilbake på synspunktet om at Folketrygdfondet burde bli nektet å shorte i aksjer, uansett om det er i pre-kommersielle selskaper eller ikke.

– Jeg mente ikke at man skal ha et totalforbud mot shorting, hverken for pre-kommersielle eller kommersielle selskaper. Det jeg mener er at Folketrygdfondet har et valg, moralsk sett, om hvorvidt de burde låne ut aksjer til short. Men er man på børs så er man på børs, sier Jansrud.

Han legger til grunn at det er Folketrygdfondet som har lånt ut aksjene som Janus har shortet. Det kan i teorien være andre, men fondet har utlån av aksjer som en tydelig strategi. Ved utgangen av andre kvartal hadde Folketrygdfondet aksjer verdt ti milliarder til utlån, skrev Finansavisen. Avkastningen fra denne strategien var 14 millioner kroner i perioden.

Hi @JHIAdvisors | Friendly reminder to close the short in @ultimovacs - you are squandering the money of pensionfunds in a company that will help many of them live longer. Don t be stupid. pic.twitter.com/yTyMb0ZlNd — Kjetil Jansrud (@Kjansrud) October 12, 2023

Steg kraftig

Tråden der han går ut mot Folketrygdfondets utlån av aksjer var etterfulgt en melding som den tidligere alpinkjøreren hadde adressert til pensjonsfondet Janus Henderson, der han ba dem om å huske å på å avslutte shortposisjonen det har i Ultimovacs.

Denne meldingen kom etter at Ultimovacs før børsåpning torsdag sendte ut en oppdatering til markedet om fase én-studien av sin kreftvaksine, der det ble klart at ingen pasienter i første kohort hadde dødd mellom år tre og fire av oppfølgingen fra selskapet.

Aksjen var opp over 15 prosent torsdag ettermiddag.

Etter at DN var i kontakt med Jansrud i forbindelse med denne saken, la han ut en ny melding på X der han skyldte på en skrivefeil.

– Jeg vil at FTF skal slutte å låne ut aksjer til short, skrev han.

Woops. Made aware of a very important typo / fact not included: clarification: I want FTF making available stocks for shorts in pre commercial businessed to stop. Shorting in pre-commercisl businesses is not the point as a sole owner; not making a market instrument illegal — Kjetil Jansrud (@Kjansrud) October 12, 2023

Svar fra fondet

DN har vært i kontakt med Folketrygdfondet, som skriver i en epost at de av markedsmessige hensyn ikke kommenterer enkeltselskaper eller hvor mange aksjer det til enhver tid har lånt ut.

På generelt grunnlag bidrar utlån av aksjer til bedre likviditet og et mer korrekt prisbilde ettersom investorer som har et negativt syn på aksjen også kan uttrykke det, ikke bare de som har et positivt syn, heter det videre.

– Utlån er en ordinær del av Folketrygdfondets virksomhet. Dette er en kilde til avkastning, men bidrar også til velfungerende kapitalmarkeder, sier direktør for renter i fondet, Jørgen Krog Sæbø.

Ultimovacs ble notert på Oslo Børs tidlig sommer 2019, og har siden debuten steget over 320 prosent. Kursen omsettes i dag for rundt 130 kroner, om lag 20 prosent fra toppen på 162 kroner høsten 2021.

