Artikkelen fortsetter under annonsen

Kongsberg Naval Services as, et selskap eid av Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace (begge eid av Kongsberggruppen), er tildelt en strategisk rammeavtale med Forsvarsmateriell for driftstøtte, vedlikehold og levetidsforlengende tjenester på Norges fregatter, ifølge en melding mandag.

Avtalen har en totalverdi opptil 17 milliarder kroner for tjenester levert ut levetiden – antatt frem til 2040.

Les også: Kongsberggruppen skal levere missilsystemer til Polen for 16 milliarder kroner

– I tett samarbeid med sterke, norske leverandører kan vi tilby Forsvaret effektive og bærekraftige vedlikeholdstjenester for å styrke Forsvarets operative evne og beredskap, og samtidig gi støtte til allierte styrker, sier konsernsjef Geir Håøy i meldingen.

Kongsberggruppen vil koordinere og kontrahere aktiviteter med partnerne gjennom integrert og langsiktig samarbeid med Forsvaret, opplyses det.

Selskapet har dannet en konstellasjon bestående av verftene Westcon Yards og CCB, samt Wilnor Governmental Services og Wilhelmsen Ship Management. Kongsberggruppen har også en samarbeidsavtale med Navantia som sikrer støttetjenester fra verftet som bygget skipene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kontrakten mellom Forsvarsmateriell og Kongsberg Naval Services er ventet å bli signert senere i desember.

Da Kongsberggruppen la frem resultater for tredje kvartal i oktober var ordrereserven på 69,2 milliarder kroner etter en ordreinngang på 11,3 milliarder for kvartalet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.