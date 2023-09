Artikkelen fortsetter under annonsen

Kongsberggruppen er blitt tildelt en kontrakt av det polske forsvarsdepartementet på leveranse av fire skvadroner av kystforsvarssystemet NSM til en verdi av rundt 16 milliarder kroner.

Dette er den største enkeltkontrakten i selskapets historie.

– Polen har vært en langsiktig partner, og vi er stolte av å signere denne avtalen. Med den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa, er Polen fast bestemt på å sikre viktige forsvarsevner, og for Kongsberg som en industripartner, sikrer dette forutsigbarhet til å investere og fortsette å bygge kapasitet for å innfri disse behovene, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberggruppen.

Aksjen rykket til

Milliardkontrakten var av en såpass heftig størrelse at handelen i aksjen på Oslo Børs ble stanset i forkant av meldingen. Dette gjøres for at investorene skal kunne få fordøye informasjonen som gis før de treffer investeringsbeslutninger. Handelen åpnet igjen klokken 15.05 og aksjen rykket opp umiddelbart.

Kongsberggruppen-aksjen steg mer enn åtte prosent like etter at handelen ble gjenåpnet, og verdsettelsen av selskapet økte med over seks milliarder kroner. Selv om kursoppgangen roet seg noe, prises det norske våpen- og teknologikonsernet til nær 85 milliarder kroner. I løpet av de siste tre årene har selskapets aksjekurs firedoblet seg, og tirsdagens kursløft gjør at aksjonærene ser kursen nærme seg toppnoteringene tidligere i sommer.

Mens staten har 50 prosent av aksjene, samt at Folketrygdfondet har 5,8 prosent av aksjene, er Erik Must konsernets største privataksjonær med 2,6 prosent av aksjene. Kursoppgangen tirsdag ettermiddag økte Musts aksjepost med 160 millioner kroner. Samlet har han aksjer i Kongsberggruppen for 2,2 milliarder kroner.

Avansert

NSM står for «Naval Strike Missile» og kan skytes ut fra både land- og sjøbaserte plattformer og er allerede i bruk av, eller under leveranse til, 12 land. Systemet ble opprinnelig utviklet av Kongsberggruppen for den norske marinen og regnes som det mest avanserte sjømålmissilet i verden.

Polen var den første nasjonen som anskaffet NSM CDS-kapasiteten i 2008, og deretter utvidet med en ekstra skvadron i 2014. Den nye leveransen vil fortsette inn i 2030-årene opplyses det.

Kystforsvarssystemet bruker NASAMS kommando- og kontrollsystem med NSM-kontrollfunksjonalitet. Polsk industri vil bidra til vesentlige deler av omfanget, inkludert kommunikasjonssystemet, kjøretøyene og deler av kommando- og kontrollsystemet, samt delta i systemintegrasjonsaktiviteter.

Det er Kongsberggruppens datterselskap Kongsberg Defence & Aeruspace som er tildelt kontrakten. Kontrakten avhenger av godkjent eksportfinansiering. Finansieringen ventes ferdigstilt i løpet av noen få uker, opplyses det.