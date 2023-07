Kraftigste resesjonsvarsel på 42 år: Her er ekspertenes to scenarioer Det ene kan bli dramatisk for aksjemarkedet. – Hvis det brister, holder det ikke å kutte rentene med bare litt, advarer Thomas Eitzen i SEB.

2 min Publisert: 05.07.23 — 19.54 Oppdatert: 2 dager siden