Under to år etter at han tiltrådte som toppsjef i inkassogiganten Kredinor, er Klaus-Anders Nysteen ferdig ved roret.

I en børsmelding fra Kredinor onsdag fremkommer det at styret har bedt Nysteen om å gå av. Det har han akseptert og nå erstattes han på dagen av Rolf Eek-Johansen og Lisa S. Legallais-Hansen som skal lede inkassoselskapet på midlertidig basis.

– Dette er veldig leit

Eek-Johansen er tidligere investeringsdirektør i Kredinor og Legallais-Hansen er driftsdirektør.

– Styret vil at Kredinor skal opprettholde og styrke posisjonen som markedsleder innen gjeldsbetjening. Vi skal sikre videre vekst for selskapet innen kjernevirksomheten, som er inkasso. Samtidig vil styret gjøre en evaluering av andre inntektssegmenter. Når Kredinor nå skal gjøre denne endringen, mener styret det er naturlig å finne en ny leder som skal ta Kredinor videre, sier styreleder Sverre Gjessing.

DN har onsdag morgen bedt om en kommentar fra Nysteen. Han skriver i en sms:

«Ja, dette var kjedelig. Må nesten bare be deg snakke med styrets leder».

Senere utdyper han overfor DN:

– Her er styret og jeg uenige om den strategiske retningen for selskapet. Det er styrets privilegium å velge daglig leder. Men jeg synes dette er veldig leit. Så ønsker jeg samtidig selskapet lykke til fremover, sier Nysteen.

– Det er jo slik i næringslivet at man ikke kan bruke mer penger enn man har, sier styreleder i Kredinor, Sverre Gjessing.

–Og inntjeningen ligger jo i de tradisjonelle kjerneområdene. Det er der selskapet må ha sitt fokus, legger han til.

– Mens Nysteen har brukt for mye penger på mulige fremtidige inntektsstrømmer?

– Jeg tror alle i denne bransjen ser at de må fornye og utvikle seg. Men vi er nødt til å tjene penger mens vi gjør det.

– Og nå har Kredinor indikert at selskap kan komme i brudd med lånevilkårene og dermed også kan komme til å trenge mer egenkapital?

– Vi er fullstendig klar over at selskapet er i en krevende finansiell situasjon nå. Men vi har god dialog med både eiere og långivere og regner med at vi skal finne en god løsning. Hva løsningen blir er fortsatt en pågående diskusjon som jeg ikke kan si noe mer om foreløpig, sier Gjessing.

Kredinor leverte svært svake tall for tredje kvartal i år, med et underskudd før skatt på 274 millioner kroner etter nedskrivninger av gamle porteføljer og goodwill på til sammen 242 millioner kroner.

Onsdag skriver Kredinor at det vil utpeke en midlertidig finansdirektør snarlig ettersom Nysteen også var ansvarlig for finansdirektør-funksjonen.

Nyheten kommer samme dag som skattelistene for fjoråret offentliggjøres. Av dem kan man lese at Nysteen i fjor hadde en skattelignet inntekt og formue på henholdsvis 5,3 millioner kroner og 11,6 millioner kroner.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Klaus-Anders Nysteen går på dagen.

Før han begynte i Kredinor var Nysteen administrerende direktør for gjeldsinvesteringsselskapet Hoist Finance, men i slutten av mai 2021 sluttet han med umiddelbar effekt og ble erstattet av et nyvalgt styremedlem som fungerende sjef.

Da sa styrelederen i Hoist Finance i en pressemelding at Nysteen hadde ledet selskapet godt gjennom tre utfordrende år, men sa samtidig at styret likevel vurderte det slik at selskapet ikke har utviklet seg så kjapt som forventet og mente at nytt lederskap måtte til for å oppnå de langsiktige målene.

– Du tenker ikke at du er vanskelig å jobbe med på noe vis?

– Det håper jeg ikke, og jeg tror heller ikke det. Jeg har alltid fått gode tilbakemeldinger fra mine arbeidsgivere. Det er klart at dette ikke var noe jeg ønsket meg, men jeg tror jeg legger bak meg mye bra, og at Kredinor er et fint selskap som kan utvikle seg videre, sier Nysteen.

Nysteen begynte som sjef i Kredinor 1. mars 2022. Han fikk beskjed om avgangen tirsdag kveld og vil ikke si noe om hva uenigheten dreier seg om. Tidligere har han vært konsernsjef i Lindorff Group (nå Intrum), Entra Eiendom og Storebrand Bank.