Forrige uke endte med en forsiktig nedgang for nøkkelindeksene på Wall Street etter en blandet arbeidsmarkedsrapport like før børsåpning fredag. For selv om «månedens viktigste tall», eller nonfarm payrolls, viste lavere vekst enn ventet i juli, falt likevel arbeidsledigheten samtidig som at lønnsveksten steg.

Fredagens forsiktige nedgang ser ikke ut til å smitte over på denne uken. Wall Street endte med bred oppgang mandag.

Slik så det ut da Wall Street stengte mandag:

Teknologitunge Nasdaq steg 0,6 prosent.

Industritunge Dow Jones steg over 1,1 prosent.

Den brede S&P steg 0,9 prosent.

Ellers legger Walt Disney frem regnskapstall for tredje kvartal onsdag denne uken. I forkant er det ventet at selskapet legger frem et driftsresultat på 3,46 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Rekord kurs på Warren Buffett-aksje

Berkshire Hathaways b-aksjer steg rett under 3,6 prosent mandag kveld, og ble handlet til rekordhøye 362,49 dollar aksjen. Forrige rekord var i mars 2022 da aksjen stengte på 359,57 dollar intradag-toppen var da på 362,1 dollar.

Den kraftige oppgangen skyldes et rekordsterkt kvartal for Warren Buffett-konglomeratet kombinert med en nesten rekordstor kontantbeholdning, skriver WSJ.

– Vi fortsetter å tro at Berkshire Hathaways aksjer forblir en fristende handel i et ellers usikkert makrobilde, skriver analytiker Brian Meredith i den sveitsiske banken UBS, ifølge Bloomberg.

Meredith hever kursmålet til 414 dollar fra 405 dollar på b-aksjen.

Ellers steg a-aksjene med 3,3 prosent. Da Wall Street stengte ble én aksje handlet til rekordhøye 551.300 dollar. Meglerhuset KBW hevet mandag kursmålet fra 545.000 dollar til 565.000 dollar, ifølge Bloomberg.

Teslas finansdirektør går av

Zachary Kirkhorn gikk av som Teslas finansdirektør (CFO) i forrige uke, det skriver WSJ mandag ettermiddag norsk tid.

Kirkhorn har vært elbilprodusentens finansdirektør de siste 13 årene, og vil forbli i rollen frem til utgangen av 2023 for å bistå med overgangen. Fredag 4. august ble Vaibhav Taneja utnevnt som Kirkhorns etterfølger. Taneja har frem til nå vært Teslas regnskapssjef.

– Å være en del av dette selskapet er en unik opplevelse. Jeg er stolt over det vi har fått til siden jeg ble en del av Tesla for 13 år siden, skrev Kirkhorn i et innlegg på Linkedin.

Aksjen endte til slutt ned 0,95 prosent mandag. Tidligere på kvelden falt aksjen så mye som tre prosent.

Venter inflasjonstall

Etter forrige ukes blandede arbeidsmarkedstall retter investorene nå blikket mot inflasjonstallene som kommer i slutten av denne uken. Torsdag er det duket for tall for konsumprisindeksen (kpi) og fredag kommer tall for produsentprisindeksen (ppi).

Sentralbanksjef Jerome Powell og flere av hans utenlandske kolleger har de siste ukene vært tydelige på at rentene kommer til å forbli høye så lenge inflasjonen også er høy.

Likevel har de siste månedene vist lovende tegn i USA.

I juni var blant annet prisveksten i USA på sitt laveste på mer enn to år. Da lå inflasjonen på tre prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen var på 4,8 prosent.

Siden totalinflasjonen toppet ut på rett over ni prosent i fjor sommer, har det vært en konstant nedgang i prisveksten, noe som har fått markedet til å prise inn rentekutt i USA før noen av de andre store sentralbankene.