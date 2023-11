Artikkelen fortsetter under annonsen

Det Oslo Børs-noterte it-selskapet Link Mobility melder tidlig tirsdag morgen at det har inngått en avtale om å selge datterselskapet Message Broadcast i en transaksjon som verdsetter sistnevnte til 260 millioner dollar.

Kjøperen er et ikke-navngitt amerikansk PE-fond.

Som følge av salget utsetter Link Mobility fremleggelsen av den fullstendige tredjekvartalsrapporten, som egentlig skulle komme klokken 06.00 tirsdag morgen.

Det er ikke mer enn to år siden Link Mobility kjøpte Message Broadcast, til en pris på 260 millioner dollar, eller om lag 2,8 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Etter en omfattende strategisk gjennomgang og et attraktivt pristilbud fra kjøperen, valgte vi å selge Message Broadcast. Selskapet opererer i USA. Vi ser at markedsdynamikken og behovene har endret seg på to år, og i forskjellig retning fra våre primære forretningsområder, skriver Link Mobility-sjef Thomas Berge i en epost til DN.

Aksjen var opp over 20 prosent på Oslo Børs tirsdag.

Bedrer gjeldssituasjonen

Link Mobility profilerer seg selv som et såkalt «Communications as a service»-selskap (CPaaS), som leverer meldingstjenester, digital markedsføring og mobilkommunikasjon for en rekke selskaper.

Selskapet er verdsatt til 3,6 milliarder på Oslo Børs, der aksjen har steget over 60 prosent så langt i år.

Jens Rugseth, som var med å starte selskapet, er tredje største eier gjennom sitt deleide Karbon Invest.

Link Mobility skriver i tirsdagens melding at salget medfører en betydelig bedring i selskapets gjeldsgrad, og at tilgjengelig kontantbeholdning etter salget vil være på 3,5 milliarder kroner.

Transaksjonen gjøres opp i form av en kontantdel på 220 millioner dollar (om lag 2,4 mrd. kroner etter dagens kurs), ti millioner dollar i en «seller note», altså fremtidige nedbetalinger, og 30 millioner dollar basert på Message Broadcasts ventede resultater i 2024. Transaksjonen vil resultere i en bokført gevinst for Link Mobility på grunn av en svak krone, opplyses det.

Bakgrunnen for kjøpet av Message Broadcast i 2021 ble oppgitt å være et ønske om strategisk ekspansjon til et raskt voksende CPaaS-marked i USA. Det tok altså ikke mer enn to år før Link kastet kortene. I meldingen tirsdag morgen skriver det Oslo Børs-noterte selskapet at Message Broadcasts hovedkilde til inntekter er for uforutsigbare.

Det skyldes at Message Broadcast hovedsakelig leverer til store, amerikanske kraftselskaper, der de to inntektsstrømmene kommer fra meldingsløsninger og krisemeldingstjenester. Sistnevnte avhenger av vær og dermed svinger også inntektene, heter det i meldingen.

– Et salg av selskapet gir muligheter til å skape merverdi andre steder og transaksjonen skjer på et prisnivå vi er svært fornøyde med. Transaksjonen er verdsatt på høye multipler i et krevende marked og gir betydelig verdi for selskapets aksjonærer, sier konsernsjef Berge.

– Salget bidrar til økt fleksibilitet og handlingsrom som lar oss vurdere nye oppkjøp. Vi får enda sterkere finansielle muskler og er allerede i samtaler med flere selskaper som kan være aktuelle å vokse videre med. Det er solide selskaper som kan vise til sterke kundeleveranser og god inntjening, fortsetter han.

Nøkkeltall

Link Mobility kunngjorde samtidig altså at fremleggelsen av den fullstendige tredjekvartalsrapporten blir utsatt med tre uker, ettersom Message Broadcast-salget må bli reklassifisert i regnskapene.

Likevel legger selskapet frem noen nøkkeltall tirsdag morgen.

På topplinjen økte inntektene med 30 prosent til 1,59 milliarder kroner i tredje kvartal, der valuta og høy aktivitet innen «Global Messaging» blir trukket frem som drivere. Bruttoresultatet økte med 17 prosent til 317 millioner kroner.

Ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på rett over en milliard kroner og samlede forpliktelser på 6,29 milliarder kroner. Brorparten av dette er et femårig obligasjonslån som ble utstedt sommeren 2021.

Netto gjeld var ved utgangen av andre kvartal på 2,9 milliarder kroner.

