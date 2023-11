Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg gjennom hele dagen og endte opp 0,99 prosent, på 1281 poeng.

Oljeprisene har ikke beveget seg stort siden Børsen stengte mandag og nordsjøolje omsettes tirsdag ettermiddag for 86,40 dollar fatet, mens lange renter har falt et par punkter.

Det var bred børsoppgang i Asia i natt, og i USA er åpningen svært forsiktig.

Samtidig som selskapenes kvartalsresultater ruller inn på løpende bånd, venter markedet spent på fasiten fra den amerikanske sentralbankens rentebeslutning onsdag.

Frontline fosser videre

På sektornivå er det konsumvarer, egenkapitalbevis og industri som gjorde det best tirsdag. Alle sektorer ligger i grønt terreng, bortsett fra telekomsektoren som falt vel én prosent.

Olje- og gasselskapet Equinor var opp 0,24 prosent, mens Aker BP steg pene 2,26 prosent.

John Fredriksens tankrederi Frontline fortsetter å stige og endte opp 2,59 prosent. Aksjen har steget nesten 150 prosent i år.

DN skrev tirsdag at Frontline-aksjen nådde nye høyder. Det stemmer ikke. Aksjekursen har vært langt høyere tidligere.

Gassfraktrederiet BW LPG var blant de mest omsatte aksjene i dag og steg med 5,69 prosent.

Kapper kursmål

Et knippe selskaper har lagt frem resultater for tredje kvartal tirsdag morgen.

Det kombinerte tørrlast- og produkttankrederiet Klaveness Combination Carriers seilte inn 43,8 millioner dollar i kvartalet og fikk et driftsresultat (ebitda) på 27,9 millioner dollar. Tilsvarende tall for samme periode året før viste driftsinntekter på 48,8 millioner og ebitda på 34,5 millioner. Aksjen steg 0,79 prosent.

Energiselskapet Cloudberry meldte om svakere resultater i årets tredje kvartal sammenlignet med fjorårets, men varslet samtidig om kjøp av en dansk klimapark der kapasitet på 168 MW tilfaller Cloudberry. Aksjen steg 7,07 prosent.

Ellers har både offshorerederiet Siem Offshore lagt frem for det nylige tilbakelagte kvartalet. Aksjen falt 7,44 prosent.

Torskeoppdretteren Statt Torsk steg 0,21 prosent etter å ha lagt frem resultater.

Pareto Securities er ute på gaten med en ny analyserapport på lagerautomatiseringsselskapet Autostore. Meglerhuset kutter estimatene på grunn av vedvarende makromotvind og venter flat inntektsvekst i 2024. Pareto mener mye av den negative utviklingen allerede er priset inn i Autostore-aksjen med en PE på 19 ganger neste års inntjening, men sliter med å se tredje kvartal som en positiv katalysator. De mener den kommende ordreinngangen neppe vil markere en retningsendring.

Meglerhuset holder på sin hold-anbefaling, men kutter kursmålet fra 19 kroner aksjen til 13 kroner aksjen. Autostore-aksjen sluttet til 12,07 kroner mandag. Tirsdag steg aksjen 2,03 prosent.