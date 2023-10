Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,4 prosent ved åpning tirsdag morgen. Oljeprisene har ikke beveget seg stort siden Børsen stengte mandag og lange renter har falt et par punkter. Det var bred børsoppgang i Asia i natt, men i USA peker det mot nedgang, indikerer fremtidskontraktene.

Samtidig som selskapenes kvartalsresultater ruller inn på løpende bånd, venter markedet spent på fasiten fra den amerikanske sentralbankens rentebeslutning onsdag. Før det kommer nye og viktige tall fra eurosonen.

– Ganske dystert syn

Klokken 11.00 kommer førsteestimatene på inflasjon i oktober og bnp-tall for tredje kvartal i eurosonen.

– Markedsprisingen viser at mange har et ganske dystert syn på utviklingen i eurosonen fremover, og det er priset inn cirka 50 prosent sannsynlighet for at første rentekutt fra den europeiske sentralbanken (ECB) kommer allerede i april neste år, skriver rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen i DNB Markets i dagens morgenrapport.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun tror derfor at tallene som kommer senere i dag har en «asymmetrisk» risiko. Med det så mener hun at overraskelser på oppsiden kan få større markedsutslag i form av høyere renteforventninger og potensielt en sterkere euro enn det overraskelser på nedsiden vil, ettersom markedet allerede er posisjonert ganske negativt.

DNB Markets tror kjerneinflasjonen i eurosonen skal fortsette å falle, men noe mer moderat enn i september. De ser for seg en årlig inflasjonstakt på 4,3 prosent, ned fra 4,5 prosent i september. Summen av alle som har avgitt estimater, altså konsensus, venter et fall til 4,2 prosent.

Minimal sannsynlighet

Makroøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken minner om at mandagens inflasjonstall fra blant annet Tyskland og Spania overrasket klart på nedsiden.

Sara Midtgaard i Handelsbanken. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Vi skal dermed være oppmerksom på at det samme kan skje med inflasjonstallene for eurosonen. Markedet ser nå kun tre prosent sannsynlighet for at det blir en heving til i eurosonen, med andre ord at rentetoppen er nådd, skriver hun i Handelsbankens morgenrapport.

Klokken 10.00 offentliggjør Norges Bank sine valutatransaksjoner for november. Disse har tidligere fått kronekursen til å reagere.

Kapper kursmål

Et knippe selskaper har lagt frem resultater for tredje kvartal tirsdag morgen.

Det kombinerte tørrlast- og produkttankrederiet Klaveness Combination Carriers seilte inn 43,8 millioner dollar i kvartalet og fikk et driftsresultat (ebitda) på 27,9 millioner dollar. Tilsvarende tall for samme periode året før viste driftsinntekter på 48,8 millioner og ebitda på 34,5 millioner. Aksjen faller svakt.

Energiselskapet Cloudberry meldte om svakere resultater i årets tredje kvartal sammenlignet med fjorårets, men varslet samtidig om kjøp av en dansk klimapark der kapasitet på 168 MW tilfaller Cloudberry. Aksjen stiger tre prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ellers har både offshorerederiet Siem Offshore og torskeoppdretteren Statt Torsk lagt frem for det nylige tilbakelagte kvartalet. Aksjene henholdsvis faller tre prosent og stiger fire prosent.

Pareto Securities er ute på gaten med en ny analyserapport på lagerautomatiseringsselskapet Autostore. Meglerhuset kutter estimatene på grunn av vedvarende makromotvind og venter flat inntektsvekst i 2024. Pareto mener mye av den negative utviklingen allerede er priset inn i Autostore-aksjen med en PE på 19 ganger neste års inntjening, men sliter med å se tredje kvartal som en positiv katalysator. De mener den kommende ordreinngangen neppe vil markere en retningsendring.

Meglerhuset holder på sin hold-anbefaling, men kutter kursmålet fra 19 kroner aksjen til 13 kroner aksjen. Autostore-aksjen sluttet til 12,07 kroner mandag. Tirsdag faller den rundt tre prosent i åpningsminuttene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.