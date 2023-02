Artikkelen fortsetter under annonsen

10,2 milliarder kroner.

Det ble fasiten på tapte aksjonærverdier for Oslo Børs' største oppdrettere torsdag, etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum stod fast ved grunnrenteskatten som ble lagt frem i fjor, og skattesatsen på 40 prosent.

Uttalelser fra stortingspolitiker Geir Pollestad (Sp) og noen ikke-navngitte Sp-politikere publisert i Dagbladet forrige uke har de seneste dagene ført til spekulasjoner om at skatteprosenten kan bli kuttet. Blant annet har også DNB Markets ventet lettelser i skattesatsen.

Spekulasjonene førte altså til at Vedum torsdag måtte rette opp inntrykket både i Finansavisen og i E24.

– Vi har sagt det samme hele veien, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et intervju med Finansavisen.

De sprikende beskjedene – og effekten på børs – får flere til å reagere.

Fakta om foreslått grunnrenteskatt for havbruksnæringen Effektiv sats på 40 prosent.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Bunnfradrag på 4000–5000 tonn sikrer at kun de største aktørene betaler grunnrenteskatt.

Gjelder fra 1. januar 2023.

Vil gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder i skatteinntekter i 2023, avhengig av nivået på bunnfradraget (basert på historiske regnskapstall – med dagens inntjening blir provenyet langt høyere med den foreslåtte satsen på 40 prosent)

Inntektene skal fordeles likt mellom stat og kommuner.

Forslaget var på høring til 4. januar. Regjeringen skal etter planen presentere sitt forslag til Stortinget i mars 2023.

Tapte millioner

I en Twitter-tråd publisert fredag morgen skrev forvalter Marius Borthen, som leder fondet Blueberry Capital, at «man ikke trenger å ha utenlandsk bostedsadresse for å synes dette er utrolig rotete».

Han viser til en analyse fra Nordea-analytiker Herman Dahl, som skriver at «fra et investorståsted og da spesielt blant utenlandske investorer så fremstår dette som utrolig rotete».

Borthen opplyser videre at Blueberry Capital har investert tungt i laks over lang tid, og at fondet hadde flaks da de solgte det som beskrives som en liten post i Mowi i etterkant av fremleggelsen av grunnrenteskatten i fjor høst.

Torsdag satt imidlertid fondet «fullastet» med Salmar og Mowi.

– Vi trodde man hadde lært at forutsigbarhet er viktig for næringslivet, skriver han, og fortsetter:

– Fem minutter etter nyheten kom hadde vi hevet ut 60 prosent av eksponeringen, men vi turte ikke selge alt fordi jeg rett og slett ikke trodde det var sant.

Forvalteren sier likevel at det ble et milliontap for fondskundene, ikke på grunn av en feil analyse, men fordi «det er umulig å forholde seg til sånn kommunikasjon». Borthen følger opp med å opplyse om at fondet senere på dagen kjøpte tilbake alt det solgt.

– Man må derfor kunne forvente at det er en grunnleggende forståelse hos politikerne om hvordan man kommuniserer til markedet. Alternativt får man bare si: «Dette kan jeg ikke kommentere på nå», skriver forvalteren, og påpeker at finansmarkedet er gjennomregulert og konsekvensene av å gjøre noe feil er betydelige.

DN har vært i kontakt med Borthen, som beskriver Twitter-tråden som «et hjertesukk på sparket».

Han utdyper:

– Det er lov å håpe at de går gjennom retningslinjene for hvordan man kommuniserer til finansmarkedet i tiden fremover.

5 min etter nyheten kom hadde vi hevet ut 60% av eksponeringen, men vi turte ikke selge alt fordi jeg rett og slett ikke trodde d var sant



«Bananrepublikk»

Borthen er ikke alene om å være kritisk til regjeringens håndtering av grunnrenteskatten.

– Når det kommer til skattepolitikk, så kan du kan ikke hoppe og sprette fra den ene dagen til den andre. Den politiske risikoen er blitt den største for å investere i Norge. Det blir som en bananrepublikk, sier Anders Kiær.

Kiær og kona Anne Ulvig er omtalt som Norges største private grunneiere, med skog- og utmarkseiendommer i Trøndelag og på Østlandet. Kapital anslår familieformuen til rundt to milliarder kroner. Han er selv kraftutbygger og ordførerkandidat for Høyre i Rendalen kommune, og tidligere medlem i partiets sentralstyre.

Han har lenge vært kritisk til næringspolitikken som er blitt ført av eget og andre partier på Stortinget. Han mener det grunnleggende problemet er at stortingsrepresentantene mangler praktisk erfaring fra næringsvirksomhet.

– Da tenker jeg alt fra å stå i produksjonen til å være bedriftseier. Rett og slett kjenne til hele gangen i den delen som står for mye av verdiskapingen i Norge. Jeg synes det er sjokkerende at man ikke verdsetter næringslivserfaring, og livserfaring generelt, høyere.

Kiær erkjenner samtidig at næringsdrivende selv må lære seg å leve med risiko.

– Det kan alltids slå inn andre ting, men disse kan du i stor grad sikre deg mot. Du kan inngå langsiktige kontrakter på råvarer og energi, eller du kan sikre deg mot rente- og valutasvingninger. Men politisk risiko kan du hverken utdanne eller sikre deg mot.

Kritisk opposisjon

Analytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux sa til Intrafish torsdag at markedet tolker dette som at det blir mer skatt enn de tidligere har trodd.

– Det er avisartikler som skaper fallet. Men det er jo relativt vage utsagn fra Vedum. Han sier at vi har sagt 40 prosent hele tiden. Og så sier han at han vil ha en skatt som flytter seg etter lønnsomheten, det er heller ikke noe nytt, sa Nordby.

I E24 fredag går flere opposisjonspolitikere kraftig ut mot de vinglende beskjedene.

– Det er som å spille ping-pong med lakseaksjene. De fremste politikerne i et regjeringsparti må velge sine ord med omhu, sier Ane Breivik i Venstre.

Mowi, Salmar og Lerøy stiger alle i underkant av en prosent fredag formiddag, mens Grieg er ned om lag 0,3 prosent.

