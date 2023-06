Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo Børs falt 1,17 prosent fredag, og falt med det for tredje dag på rad.

Det styrer nå mot den største nedgangen siden mars i vår hvor bank-kollapsen til Silicon Valley Bank skapte økonomisk uro.

Også prisen på nordsjøolje (brent spot) faller med 1,05 prosent og et fat koster fredag ved børsslutt 73,4 dollar.

Equinor faller med 1,10 prosent.

Vår Energi stiger med 3,2 prosent.

Aker BP faller med 2,2 prosent.

Har troen

Til tross for børsfall så har investeringsdirektør Leif-Rune Rein i Nordea likevel troen på at markedet vil fortsette å stige fremover.

– Jeg tror vi er i en positiv utvikling uansett hvor usannsynlig det høres ut. Vi har unngått mange av de krisene vi så tidligere i år slik som kollapsen av Silicon Valley Bank. Og så hadde vi noen utfordringer med gjeldstaket og det har vært spådd fra i fjor at det skulle komme en resesjon, sier Rein og legger til:

– Men vi har gått klar av de krisene vi har hatt tidligere i år, og vi nærmer oss rentetoppen. Vi ser nylig at en rekke indikatorer, for eksempel Bull & Bear indeksen har skiftet til å bli veldig positiv.

Han viser også til at VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, har falt så langt i år. Det er et tegn på at markedet er mindre bekymret, ifølge Rein.

– Min holdning er relativ optimistisk, men det er en del usikkerhet. Det kan for eksempel godt hende at det kommer en resesjon, men at vi skulle få en virkelig hard landing er det foreløpig ingen data som peker imot.