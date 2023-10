Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter et fall på nær 0,8 prosent mandag, falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,4 prosent tirsdag.

Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, falt til 90,8 dollar fatet ved endt handelsdag. Oljeprisen ligger rundt 25 prosent høyere enn for tre måneder siden, hovedsakelig drevet av forlengede produksjonskutt fra Opec+-stormaktene Saudi-Arabia og Russland.

– Det er ikke så mange land som har ledig kapasitet. Det er egentlig primært Saudi-Arabia, som nå har tatt tilbake kontrollen for første gang på lenge, sier Danske Invest-forvalter Anders Johansen.

Johansen tror Saudi-Arabia vil sikte seg inn mot en oljepris som ligger godt over dagens nivå på 90 dollar før det eventuelt slippes litt opp igjen.

– På kort sikt er spørsmålet om vi får en resesjon, men på lengre sikt er jeg veldig positiv til oljeprisen. Jeg mener en oljepris på 90 dollar ikke er spesielt høy. Den generelle prisveksten har vært mye høyere de siste ti årene. I norske kroner er oljeprisen riktignok ganske høy, det må vi huske på, sier Johansen.

– Gir ikke full gass

I fondet Danske Invest Norge har de nå en forsiktig tilnærming til Oslo Børs, som vaker rett under toppnoteringen som ble nådd for noen uker siden.

– Vi gir ikke full gass, delvis fordi vi fortsatt frykter resesjon. Amerikansk økonomi går ganske bra, men Europa er mye mer «sluggish» med nullvekst fire kvartaler på rad, og vi merker også at norsk økonomi bremser. I tillegg har Kina store utfordringer, og flere råvaresektorer utenfor olje har prestert svakt. Enten det er silisium, aluminium eller gjødsel, er alle fortsatt usikre.

Men olje er Johansen positiv til, og han liker også finansaksjer.

– Banksektoren har rekordhøy lønnsomhet. Bankene er også veldig godt kapitalisert, så selv om vi får en tøff høst med lavere boligpriser og renter som biter enda mer, er vi ikke veldig bekymret for at det skal bli en krise innen banksektoren. De tåler lavere boligpriser og flere mislighold enn vi har hatt de siste årene.

– Hva styrer dere unna?

– En del av det er blitt billigere, men de rentesensitive sektorene og alt som er Kina-spesifikt. Innen eiendom ser vi at det må til en restrukturering som man ikke har vært gjennom på aldri så lang tid.

Rentene stiger

De internasjonale markedene har de siste ukene vært preget av kraftig økte markedsrenter, uten at det har utløst noe stort børskrakk. Den amerikanske tiårsrenten, som er viktig for andre renter samt prising av aksjer, har steget fra 4,1 til 4,7 prosent på et par uker. Tiårsrenten er dermed på sitt høyeste nivå siden 2007.

Oppgangen skyldes blant annet at den amerikanske sentralbanken (Fed) har signalisert at styringsrenten vil holdes høy over tid – noe som muliggjøres av en motstandsdyktig økonomi.

– Så lenge det ikke blir svakere tider, blir rentene bare høyere, fordi man ser at ting klarer seg bra selv om rentene kommer opp. Vi må se alt dette spille seg ut før vi blir superpositive til aksjer, sier Johansen.

Feds styringsrente ligger nå mellom 5,25 og 5,5 prosent. Fed har holdt døren åpen for en ny renteheving på 0,25 prosentpoeng før året er omme, og ferske medieutspill fra en rekke Fed-topper har økt sannsynligheten for at det vil skje.

«Sannsynligheten prises nå til rundt 30 prosent, som er opp fra 25 prosent på fredag. For det påfølgende møtet i desember, ligger prisingen rett rundt 50/50», skriver Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering tirsdag morgen.