Der markedsaktørene gikk fra å sende nøkkelindeksene svakt opp, til svakt ned mandag, var det ingen tvil om hvor det bar tirsdag: oppover.

De tre ledende indeksene vaket rundt en prosents oppgang i 18-tiden, men indeksene trakk seg så noe tilbake resten av kvelden. Slik så fasit ut ved børsstenging:

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,5 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 0,6 prosent.

Den industritunge Dow Jones steg 0,4 prosent.

Renten på tiårig amerikansk statsgjeld har sluppet seg 13 basispunkter tilbake, til et nivå omkring 4,65 prosent, dels som følge av at investorer ser til sikre statsobligasjoner som svar på økt geopolitisk usikkerhet gitt Israel-situasjonen. Oljeprisen, som gjorde et vesentlig byks mandag, faller ellers noe tilbake.

– Og det er ikke så mange andre forbindelseslinjer fra denne konflikten til resten av verdensøkonomien enn gjennom oljeprisen, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank1 Markets til DN.

– Det er alt i alt små utslag – men hva skulle nå disse utslagene være? Det er en forferdelig konflikt mellom Israel og Palestina, men de har ingen direkte konsekvens for resten av verden. Iran er viktigst for verdensøkonomien her, med oljen de eksporterer, legger han til.

– Det som forklarer denne litt snodige, positive markedsreaksjonen handler mer om den pengepolitiske scenen, sier Christian Lie, sjefstrateg i Formue overfor DN.

– Hyggelig kombinasjon

De siste ukene har både markedsrenter og realrenten, altså nominell rente fratrukket inflasjon, steget kraftig – eller «ganske ekstremt», slik Lie beskriver det.

– Det har gjort at de finansielle rammebetingelsene, eller financial conditions som vi sier her på Hamar, har strammet seg kraftig til og gjort litt av jobben for Fed.

Mandag kom to Fed-representanter hver for seg med uttalelser som av markedsaktørene leses som at Fed trolig ikke kommer med flere renteøkninger. Det igjen øker sannsynligheten for at det blir rentekutt gjennom 2024, ifølge Lie.

– Når du da får markedsrenter som faller tilbake, og oljepris som hvertfall faller noe tilbake, blir det en hyggelig kombinasjon for et finansmarked som har vært litt tynget de siste ukene, sier Lie.

USAs aksjemarked har de siste ukene vært preget av flere relativt markerte børsfall, der S&P 500-indeksen var ned snaue seks prosent på en måned mot slutten av forrige uke.

– Kombinert med mangelen på konkrete og direkte negative realøkonomiske konsekvenser fra Israel/Palestina-situasjonen, er dette nok til å skape hvertfall en kortvarig lettelse i sentiment, fortsetter han.

– Det er ingenting av det vi har sett sålangt disse dagene som gjør at vi kommer til å huske det som "da verden gikk opp i limingen", sier Andreassen.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.

– Høyst usikkert farvann

Lie understreker finansmarkeders dårlige evne til å predikere hvordan geopolitiske konflikter kan spille inn i realøkonomier, og sier at markedet i stort først vil respondere tydelig når konflikten går klart i en ny retning - for eksempel eskalering eller nedtrappelse.

– Jeg tror vi skal ha i bakhodet at det er en ekstremt flyktig og skjør situasjon. Ikke bare på geopolitisk front, ta gassledningen i Østersjøen som eksempel, eller det betydelige storpolitiske maktspillet mellom Russland og USAs interesser i Midtøsten som ganske fort kan hoppe den ene eller andre retningen.

Han påpeker at det også er en betydelig realøkonomisk risiko i den forstand at rentene aldri før har steget så mye som nå, uten at et eller annet dramatisk har skjedd.

– Jeg tror vi er på veg inn i et høyst usikkert farvann, sier Lie.

– Dersom konflikten skulle eskalere til Iran ville det skapt en veldig uoversiktlig situasjon, men det er ikke sikkert det er veldig mange som har store maktpolitiske interesser av noe slikt, sier Andreassen.

Iran en x-faktor

Akkurat nå, med Israel/Palestina-konflikten i tankene, anser Lie Iran som den største x-faktoren. Wall Street Journal meldte kort tid etter Hamas' angrep på Israel at Iran både visste om og støttet planene.

– Skulle det vise seg at Iran spiller en rolle, vil USA kunne stramme til med sanksjoner mot oljeeksport igjen. Men sannsynligheten for det er nok mindre enn på lenge, all den tid bensinprisene i USA er høye, og populariteten til en presidentkandidat er omvendt proporsjonal med bensinprisene. Biden har nok sterkere insentiver for å holde olje- og bensinprisen nede, enn å påføre Iran strengere sanksjoner, sier Lie.

Andreassen i Sparebank1 Markets støtter Lie i at det ikke er åpenbart at USA er overveiende interessert i å sanksjonere Iran ytterligere.

Kina-rykter

Gjennom dagen har verdens aksjemarkeder ellers vært preget av nyheten om at Kina angivelig forbereder nye økonomiske tiltak ment å få opp dampen i verdens nest største økonomi.

Kinesisk økonomi har plundret siden gjenåpningen etter strenge covid-restriksjoner i fjor høst, og Bloomberg rapporterer at landet vurderer å utstede en trillion yuan, tilsvarende 137 milliarder amerikanske dollar i ny gjeld.

Pengene ventes å bli brukt på infrastruktur, samt et knippe teknologisektorer kommunistpartiet har sansen for ifølge John Leiper, investeringssjef hos Titan Asset Managment. Målet er å få kinesisk økonomi til å innfri vekstmålene kommunistpartiet har satt for 2023.

Gruveoppgang

Av dette leste en del markedsaktører at behovet for råstoff - mineraler - vil øke. De største gruvegigantene i verden har steget markant tirsdag, med Glencore, Rio Tinto og ArcelorMittal opp over tre prosent. I Europa fikk den brede EuroStoxx 600-indeksen sin beste dag i hele 2023, med en oppgang på to prosent. Kina er da også en viktig kunde for en rekke europeiske selskaper, særlig i Tyskland.

Brent-olje handles for omkring 87,7 dollar fatet, ned en halv prosent siden midnatt, mens West Texas Intermediate-olje, den amerikanske referansen, ligger rundt 85,9 dollar fatet. Også den er ned 0,5 prosent siden midnatt.