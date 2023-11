Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag åpnet Oslo Børs rimelig tamt, og hovedindeksen beveget seg rundt torsdagens sluttnotering. Utover ettermiddagen ble imidlertid referanseindeksen løftet opp en halv til én prosent, og mye takket vært at oljeprisen begynte å stige fra 14.30-tiden.

En av dagens vinnere ble tankrederiet Frontline, som en stund var blant de mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Aksjen steg nær tre prosent, og ble omsatt for drøyt 243 kroner da Børsen stengte.

I en oppdatering fredag oppjusterer Nordea Markets kursmålet på Frontline-aksjen fra 222 til 295 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset anbefaler kjøp av aksjen.

Frontline meldte onsdag kveld at selskapet venter å få overlevert skipene det har kjøpt av Euronav i fjerde kvartal i år og delvis i første kvartal neste år.

Etter skipslevering vil Frontline være verdens største børsnoterte tankrederi «med massiv operasjonell leverage på vei inn i en forhøyet fase i markedssyklusen», skriver Nordea Markets, ifølge TDN Direkt.

Av analytikerne som følger Frontline, har 13 kjøpsanbefaling på aksjen. Fem har holdanbefaling, mens ingen av dem anbefaler salg, ifølge Bloomberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyere inntjeningspotensial

– Frontline oppnår massiv operasjonell giring neste år med mer enn en dobling av VLCC-flåten når de nye skipene fra Euronav inkluderes i det ratene er på vei oppover, sier analytiker Erik Hovi i Nordea Markets.

VLCC er en betegnelse for store tankskip, very large crude carrier.

– Rederiet får nå en mye større flåte med høyere inntjeningspotensial i et stramt marked der ratene er ventet å være høye neste år, sier Hovi.

Selv om Frontlines aksjekurs har mer enn doblet seg i år, tror Hovi den skal videre opp:

– Selskapet prises fortsatt til under syv ganger neste års inntjening og vi regner nå med at utbyttegraden blir på over ti prosent neste år og nesten 14 prosent i 2024, sier Nordea-analytikeren.

Stengte børser og store rabatter

Wall Street var stengt torsdag på grunn av høytiden Thanksgiving, og i dag følger Black Friday som gjør at USA-børsene stenger tidligere enn vanlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Novembers fjerde fredag forbindes gjerne med store rabatter, lange køer og kommersiell kjøpefest. Den amerikanske tradisjonen har spredt seg over hele verden. Black Friday påvirker aksjemarkedet også.

– Dens påvirkning strekker seg til aksjemarkedene og forbrukeradferden, og tilbyr innsikt i den bredere økonomiske tilstanden, skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet i en morgenrapport.

God stemning i Japan

Tokyo-børsen steg fredag morgen, og Nikkei-indeksen nådde nesten den høyeste noteringen siden forsommeren 1990.

På morgenkvisten kom det tall for japansk prisvekst, som viste at kjerneinflasjonen økte med 2,9 prosent i oktober. Dette er svakt høyere enn ventet, og 0,1 prosentpoeng høyere enn i september. Inflasjonen har ligget på over sentralbankens toprosentmål i 19 måneder.

– Vi tror at Bank of Japan vil bevege seg vekk fra de ekstreme støttetiltakene neste år og skrote avkastningsmålet ettersom renten på statsobligasjoner har stabilisert seg, skriver ING i en morgenrapport.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.