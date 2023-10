Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagen etter nyheter om søksmål fra både amerikanske konkurransemyndigheter (FTC) og en horde statsadvokater i USA, legger Meta Platforms frem tall for tredje kvartal.

I tredje kvartal hadde tek-giganten inntekter på 34,1 milliarder dollar og et resultat før skatt på 14 milliarder kroner.

Det betyr at inntektene økte med 23 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

På forhånd var det ventet en topplinje på 33,5 milliarder dollar og et resultat før skatt på 11,5 milliarder dollar, ifølge Bloomberg-estimater.

– Vi hadde et solid kvartal, konstaterer grunnlegger og konsernsjef Mark Zuckerberg i en melding.

Facebook-eierens tall kommer i kjølvannet av at både Microsoft og Google-eier Alphabet i det store og hele la frem oppløftende resultater for de siste tre månedene.

Annonseinntektene

I likhet med Alphabet er det annonseinntektene som er selve melken og brødet for Meta. Etter fire kvartaler på rad med svak og sågar negativ årsvekst mellom starten på 2022 og tidlig i år, snudde det rundt i andre kvartal 2023 da annonseinntektene økte med 11,9 prosent på årsbasis, til 31,7 milliarder dollar.

I tredje kvartal økte annonseinntektene til 33,6 milliarder dollar, opp fra 27,2 milliarder dollar i tredje kvartal i fjor.

Det er disse inntektene som nesten utelukkende utgjør Metas topplinje og som kommer fra annonser på Facebook, Instagram, Messenger og andre tjenester. Siden slutten av 2021 har Meta rapportert om dette under segmentet «Family of Apps».

Artikkelen fortsetter under annonsen

En liten andel av de totale inntektene, men likevel noen milliarder i norske kroner, kommer fra segmentet «Reality Labs». I dette segmentet inngår tek-gigantens satsing innen AR (augmented reality) og VR (virtual reality), som nylig fikk et nytt tilskudd gjennom smartbriller i samarbeid med brilleprodusenten Rayban.

Segmentet har imidlertid til gode å tjene penger, der tapene har ligget på mellom 2,6 og 4,3 milliarder dollar de siste ti kvartalene. Meta og Mark Zuckerberg har brent av flere milliarder på å bygge ut det såkalte metaverset, som toppsjefen tidligere har uttalt at vil være selskapets fremtid.

I tredje kvartal gikk Reality Labs med nye 3,7 milliarder dollar i underskudd, av inntekter på 210 millioner dollar. Selskapet opplyser at tapene er ventet å bli større i tiden fremover grunnet videre produktutvikling for AR og VR.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I fjerde kvartal anslår selskapet en topplinje på mellom 36,5 og 40 milliarder dollar, minst fire milliarder dollar mer enn i fjerde kvartal 2022.

I 2024 varsler selskapet økte kostnader knyttet til både infrastruktur og lønninger.

Børsrally

Sammen med de andre tek-gigantene i USA – Microsoft, Tesla, Amazon, Apple, Alphabet og Nvidia – har Meta så langt i år bidratt til å holde flere referanseindekser over vann.

Det store narrativet i 2023 har vært kunstig intelligens og hvordan de allerede dominerende aktørene skal kapre en bit av et marked i rask fremgang. Meta har også kastet seg på KI-bølgen, i form av en chatbot som har fått navnet Llama 2.

Meta-aksjen er opp 143 prosent så langt i år og er med en prising på 783 milliarder dollar verdens syvende største selskap målt etter markedsverdi.

Den elleville oppgangen har gjort at grunnlegger og konsernsjef Mark Zuckerberg, som har store deler av sine personlige verdier i Meta-aksjer, har sett sin formue skyte til værs med nesten 70 milliarder dollar så langt i 2023. Ifølge Bloomberg Billionaire Index er han verdens tiende rikeste person, med en anslått formue på 113 milliarder dollar, på plassen bak Warren Buffett.

