Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 0,8 prosent ved åpning fredag. Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, stiger svakt til over 93 dollar fatet. Torsdag var oljeprisen under 91 dollar fatet.

En liten bølge med resultater skyllet inn over Børsen fredag morgen.

Panteselskapet Tomra fikk et resultat før skatt på 261 millioner kroner, mot ventede 355 millioner kroner. Selskapet tok en engangskostnad på 120 millioner knyttet til cyberangrepet som rammet selskapet for noen måneder siden.

Tomra-aksjen falt umiddelbart 18 prosent fredag morgen, og deretter tiltok kursfallet. Tomra er blitt filleristet på Børsen de siste månedene, blant annet som følge av at markedsrentene har økt kraftig. Tomra har nå en børsverdi på rundt 27 milliarder, etter at aksjen har falt over 70 prosent fra toppen.

– Tomra er et veldrevet selskap som har levert ti prosent årlig inntjeningsvekst siste 20 år. Det er virkelig bra, men det rettferdiggjør ikke at selskapet skulle ha en P/E på 75 på topp, sier Nordeas investeringsdirektør Robert Næss.

P/E står for price/earnings, eller pris/inntjening, en vanlig mål på hvor dyr eller billig en aksje er. Vekstselskaper som Tomra vil ofte ha en høyere P/E, men den har vært altfor høy, mener Næss.

– Inntjeningen 2021–2023 ser nå ut til å havne på samme nivå. Det er jo ingen vekst. Etter nedgangen prises aksjen nå til en P/E på 26 med årets inntjening. Det er fortsatt en voksen prising.

Analytikerestimatene tilsier at inntjeningen skal opp 30 prosent neste år, ifølge Næss. Det vil innebære en P/E på 20 for neste år, som ikke er ille for et selskap som Tomra, men investeringsdirektøren bemerker at markedet ikke nødvendigvis tror på at selskapet faktisk vil oppnå den veksten.

– På den negative siden

En rekke andre selskaper la frem tall fredag morgen:

Gjødselgiganten Yara fikk et resultat før skatt på 12 millioner dollar, mot et forhåndsestimat på 313 millioner dollar. Aksjen falt drøyt seks prosent.

Forsikringsgiganten Gjensidige fikk et resultat før skatt på 1,1 milliarder, mot ventede 1,3 milliarder. Resultatet var preget av uvær og engangskostnader, og ledelsen er nå usikker på om selskapet vil nå målene som er satt for 2023. Aksjen falt svakt fra start, men snudde etter hvert opp nær fem prosent.

Papirprodusenten Norske Skog fikk et driftsresultat (ebit) på 36 millioner av en totalomsetning på 3,04 milliarder kroner. På forhånd var det ventet et driftsresultat på 113 millioner, ifølge TDN Direkt. Aksjen svingte mellom minus og pluss, og endte med et lite fall på 0,4 prosent.

– I Norge har resultatene for tredje kvartal vært mer på den negative siden så langt, konstaterer Robert Næss.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag falt DNB syv prosent etter at selskapet hadde lagt frem tall for tredje kvartal. Resultatet var sterkt, men netto rentemargin og tapsavsetninger var svakere enn ventet. Fredag dalte aksjen nye 0,8 prosent.

Argeo ble smadret på Børsen og falt 50 prosent, til en kurs på 3,6 kroner. Selskapet gjennomførte en rettet emisjon på 250 millioner kroner til en tegningskurs på 3,2 kroner torsdag kveld, tilsvarende en rabatt på over 50 prosent mot torsdagens sluttkurs.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Argeo driver blant annet med havbunnsundersøkelser og andre tjenester under vann. I forbindelse med emisjonen ble det utstedt 78 millioner nye aksjer til nye og eksisterende aksjonærer, der største eier Kistefos (Christen Sveaas' investeringsselskap) tegnet seg for 52 millioner kroner.

Powell om renter

Markedet er for øyeblikket preget av geopolitisk uro og kraftige rentebevegelser. Den amerikanske tiårsrenten, gjerne omtalt som verdens viktigste rente, nådde fredag tett på fem prosent. Tiårsrenten falt raskt ned igjen til 4,95 prosent, men den er stadig på det høyeste nivået siden 2007.

Torsdag kveld gjentok den amerikanske sentralbanksjefen, Jerome Powell, sitt budskap om at inflasjonen fortsatt er for høy og at renten må holdes høy over tid. Han holdt fremdeles døren på gløtt for flere rentehevinger, og mente dagens pengepolitikk ikke er for stram.

– Vi får med oss at ferske data viser en motstandskraft mot økonomisk vekst og etterspørsel etter arbeidskraft. Men ser vi tegn til at inflasjonen øker på igjen, kan det være at vi igjen må stramme til pengepolitikken, sa Powell.

Torsdag falt S&P 500-indeksen 0,85 prosent. Asia-børsene falt kraftig på torsdag og fortsatte svakt nedover fredag. I snitt falt de ledende indeksene 0,6 prosent, ifølge Nordnet-analytiker Roger Berntsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.