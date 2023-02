Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatsesongen ruller videre denne uken, og tirsdag morgen står hydrogenselskapet Nel for tur. I fjerde kvartal endte tapet før skatt på 731 millioner kroner, hvorav 327 millioner kroner er knyttet til en nedskrivning.

På forhånd var det ventet en omsetning på 232,4 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 288,3 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Driftsinntektene endte i kvartalet på 414 millioner kroner, opp fra 248 millioner kroner i fjerde kvartal 2021.

– Vi opplever et sterkt marked og en høy ordreinngang. Vi ser for oss at denne trenden fortsetter fremover, sier toppsjef Håkon Volldal i en børsmelding.

Fjerdekvartalsresultatet kommer etter et tap på 262 millioner kroner før skatt i tredje kvartal i fjor. For hele 2022 hadde Nel et underskudd på 1,2 milliarder kroner før skatt.

Nel asa, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 994 798 24,6% Driftsresultat (ebit) -1279 -582,9 -% Resultat før skatt -1187 -1684 -%

Kraftig børsfall

Hydrogenselskapet var en av mange aksjer som ble svært populære under pandemien da den også steg kraftig på børs. I begynnelsen av 2021 nådde kursen et toppunkt på 34 kroner.

Siden den gang har det vært en kraftig nedtur på over 50 prosent, og aksjen omsettes i dag for vel 15 kroner. Det verdsetter Nel til 24,6 milliarder kroner på Oslo Børs. Selskapets aksjonærliste er dominert av diverse norske og internasjonale fond og investeringsselskaper, med Blackrock som største eier, med drøye fire prosent av aksjene

Til tross for utfordringer innen det Nel definerer som «Fueling»-segmentet, der nedskrivningen på 327 millioner kroner stammer fra, fylles likevel ordrene opp.

I fjerde kvartal var ordreinngangen på 982 millioner kroner, mer enn en dobling fra samme kvartal i 2021. Ved utgangen av året hadde dermed ordreboken økt til 2,6 milliarder kroner.

Kontantbeholdningen stod ved utgangen av 2022 på 3,1 milliarder kroner.

Øker produksjonen i USA

Samtidig med kvartalsrapporten skriver Nel i en separat børsmelding at det har besluttet å utvide produksjonskapasiteten ved elektrolysørfabrikken i Wallingford i delstaten Connecticut i USA.

– Dette er en viktig milepæl for Nel, sier toppsjef Volldal i meldingen.

Kostnader knyttet til utvidelsen er ventet å være på rundt 260 millioner kroner. Det blir beskrevet som en viktig del av Nels satsing i USA.

I tillegg ekspanderes det også på Herøya i Norge, der konstruksjon av en produksjonslinje nummer to på fabrikken er ventet å øke produksjonskapasiteten til én gigawatt innen april neste år.

