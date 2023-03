Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere Nel-sjef Jon André Løkke hadde i fjor en samlet lønnspakke på 5,4 millioner kroner, fremgår det av hydrogenselskapets ferske årsrapport for 2022.

Løkkes avgang ble kjent i starten av januar i fjor, og han ble sittende i sjefsstolen frem til juni da nåværende toppsjef Håkon Volldal tok over.

– Jeg har selv signalisert til styret at etter seks travle år kunne jeg trenge meg mer fleksibilitet i hverdagen, og det er derfor jeg nå fratrer stillingen som toppsjef, sa han.

Bonus og sluttpakke

I den ferske årsrapporten fremgår det en grunnlønn for Løkke i fjor på 2,3 millioner kroner og bonusutbetalinger på 1,5 millioner kroner. Samlet er det snakk om en lønnspakke på 5,4 millioner kroner.

En del av pakken er også 1,5 millioner kroner for det Nel definerer som «annen kompensasjon», hovedsakelig aksjeopsjonsprogram og sluttpakke.

For et halvt års arbeid økte Løkke lønnen markant fra 2021. Da hadde han en samlet lønnspakke på 3,9 millioner kroner.

Ved utgangen av året hadde Løkke 550.000 aksjer igjen i Nel, etter å ha kvittet seg med nesten halvparten av beholdningen på sensommeren i fjor. Løkke er nå styremedlem i hydrogenselskapet.

Nel har lenge vært en yndling blant småsparere på Oslo Børs, og steg kraftig under pandemien. I starten av 2021 nådde aksjen et foreløpig toppunkt på 34,57 kroner. Imidlertid har det surnet kraftig siden den gang, og aksjen har falt over 50 prosent fra toppen. Selskapet verdsettes i dag til 24,1 milliarder kroner på Børsen.

Den nye sjefen

Håkon Volldal, som tok over etter Løkke i fjor sommer, hadde på sin side en grunnlønn på 2,15 millioner kroner i 2022 og bonusutbetalinger på 589.000 kroner. Samlet er det snakk om en lønnspakke på drøyt 2,8 millioner kroner.

Samlet grunnlønn for toppledelsen i selskapet, definert av Nel som en gruppe på elleve personer, endte i fjor på 23,4 millioner kroner. Dette er altså inkludert to toppsjefer med et halvår hver i sjefsstolen, i tillegg til én direktør som startet i august og en annen som forlot selskapet i april.

Alle bortsett fra to personer i toppledelsen i Nel var i fjor oppført med en grunnlønn på over to millioner kroner.

Hydrogenselskapets årsrapport kom dagen etter at selskapet la frem tall for fjerde kvartal og hele 2022. Der gikk det frem at Nel tapte 731 millioner kroner før skatt i fjerde kvartal, hvorav 327 millioner kroner var knyttet til en nedskrivning. Driftsinntektene endte i kvartalet på 414 millioner kroner, opp fra 248 millioner kroner i fjerde kvartal 2021.

