Artikkelen fortsetter under annonsen

Nervøse investorer har de siste dagene sendt børsindekser i inn- og utland ned et par knepp.

Utviklingen ble forholdsvis flat på Wall Street onsdag kveld. I Asia pekte det nedover natt til torsda.g

Her hjemme åpnet imidlertid Oslo Børs med svak oppgang torsdag morgen, etter at oljeprisen steg ytterligere gjennom natten.

En time inn i handelsdagen snudde oljeprisen nedover, og Oslo Børs fulgte raskt etter. Hovedindeksen endte ned 0,38 prosent, mens prisen for et fat brent-olje er ned 0,5 prosent, til 93,8 dollar fatet.

Olje-aksjer stiger

DN skrev nylig om oljeteamet i Arctic som tror oljeprisen når 100 dollar fatet i løpet av fjerde kvartal. Paretos energianalytiker Tom Erik Kristiansen mener vi er i begynnelsen av en supersyklus og ser betydelig oppside til oljeprisen. JPMorgan Chase har prognoser på 90–110 dollar fatet neste år og 100–120 dollar i 2025.

I helt motsatt leir venter analysetopp Jarand Rystad at oljeprisen vil kollapse på slutten av 2024 eller begynnelsen av 2025.

Søker om børsnotering

Hexagon Composites, et kompositt-selskap med 5,6 milliarder kroner i markedsverdi, falt 16 prosent etter at selskaper tilknyttet storeier og styreleder Knut Flakk har solgt en god slump aksjer i selskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Totalt har Flakk Compositets og Flakk Gruppen solgt Hexagon Composites-aksjer for i underkant av 150 millioner aksjer, i form av 5,3 millioner aksjer solgt for 28 kroner aksjen. Etter salget sitter de to Flakk-selskapene på totalt 8,4 prosent av de utestående aksjene i Hexagon Composites.

I motsatt ende av skalaen steg Next Biometrics 21 prosent. Oppgangen kommer etter at selskapet gjennomførte en rettet emisjon på fem kroner tirsdag etter børsstenging, til kurs fem kroner - rett under tirsdagens sluttkurs på 5,2 kroner. Aksjen sluttet på 6,3 kroner torsdag.

Ellers meldte blant annet Kahoot-budgiverne ledet av Goldman Sachs at de dropper budkravet om minst 90 prosent aksept, og sier seg fornøyd med dagens 69,3 prosent.

Aksjen stiger 1,7 prosent til 34,7 kroner torsdag.

Drøye 40 minutter før Børsen åpnet ga også Oslo Børs beskjed om at oljeservice-selskapet Beerenberg har søkt om børsnotering på Euronext Growth. Få minutter senere meldte selskapet at det ønsker å hente omkring 250 millioner kroner i en emisjon i forbindelse med børsnoteringen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.