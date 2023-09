Artikkelen fortsetter under annonsen

Allerede i januar varslet landets største konsulentselskap Norconsult at det siktet seg inn mot en børsnotering på tampen av året. Men mye har skjedd siden den gang. Bak dem lå tre år med en heftige noteringsbølger der langt over 100 selskaper fant veien til børs.

I takt med hyppige og kraftige renteøkninger er aksjemarkedet blitt avventende og venter på klarhet i når rentetoppen er nådd og inflasjonen mer under kontroll. Så langt i år er kun fire selskaper blitt notert på Oslo Børs.

Norconsult viker ikke.

– Fornuftige markedsforhold

– Basert på historikken Norconsult har med stabil vekst og sunne marginer, har vi fått gode tilbakemeldinger fra investorene vi har møtt så langt i prosessen. Med markedssentimentet slik det er nå, og feedbacken vi har fått, er det fornuftige markedsforhold for oss, sier finansdirektør Dag Fladby.

Han og toppsjef Egil Hogna har brukt uken på å møte investorer i London, Stockholm og Oslo. Fire meglerhus er hyret inn for å tilrettelegge børsnoteringsprosessen, med Carnegie og DNB Markets i spissen som hovedtilretteleggere.

Konsernsjef Hogna, som kom fra toppjobb i Hydro, virker ikke særlig bekymret for å børsnotere i dagens marked.

– Vi har 95 års historie og vi har vært lønnsomme i alle år. Vi har en god kontantstrøm og har vist en god og jevn vekst igjennom tøffe tider som finanskrisen og pandemien. I dagens situasjon er dette en profil investorene setter pris på, sier han.

Børsnoteringslystne investorer må smøre seg med litt tålmodighet ennå.

– Børsnotering avhenger av markedsforholdene, men november er en grei måned å se på, sier finansdirektør Fladby.

Trolig årets største

Norconsult er i dag utelukkende eid av de ansatte. Når selskapet går på børs skal minst 25 prosent av aksjene selges. Det er ingen planer om å hente friske penger.

– Hva tror dere prisen blir?

– Det vil vi ikke kommentere. Vi er veldig opptatt av å få riktig pris, hverken veldig høy eller veldig lav, sier Hogna.

Men ifølge toppsjefen vil det være relevant å sammenligne seg med børsnoterte konkurrenter i tilsvarende markeder. I dette markedet finner vi blant annet norske Multiconsult som er priset til 3,9 milliarder kroner og de svenske selskapene Sweco, Rejlers og Afry som er priset til henholdsvis 35, 2,5 og 14,6 milliarder kroner.

I januar beregnet Finansavisen egenkapitalverdien til Norconsult til seks milliarder kroner basert på 2022-estimater og multipler med de sammenlignbare selskapene som referansepunkter.

Om prisingen bare havner i nærheten av det, vil det være årets største notering på Oslo Børs så langt.

Fallende resultater

Torsdag la Norconsult frem tall for andre kvartal.

De viser at inntektene endte på 2,36 milliarder kroner, en økning på 12 prosent fra samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte på 102 millioner kroner, ned fra 120 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Resultat etter skatt falt til 79 millioner kroner, fra 86 millioner kroner i samme periode året før. Inntjening per aksje endte på 7,1 kroner, ned fra 7,5 kroner.

– Det har vært et bra kvartal med solide resultater. Vi har økt lønnsomheten sammenlignet med året før. Markedsområder som har vært sterke er infrastruktur, energi, industri og offentlige bygg. De to svake områdene har vært boligbygging og private næringsbygg, sier konsernsjef Egil Hogna.

Ifølge ham er markedsutsiktene generelt bra.

– Det er fremdeles usikkerhet knyttet til rentenivå og usikkerhet rundt inflasjon som særlig påvirker boligbygging og private næringsbygg. Man er avhengig av å se at rentenivået stabiliserer seg. Når det gjelder de andre markedene opplever vi at det er en betydelig vilje til å investere fordi det er veldig konkrete samfunnsbehov som ligger bak investeringene, sier han.