Kjemiker og milliardær Alf Bjørseth (81) har vært med på flere milliardsuksesser i norsk næringsliv. Han var med å starte opp silisiumprodusenten Rec, investerte i oppstarten av fornybarselskapet Scatec og står bak en rekke andre industriprosjekter.

Sammen med familien er han tredje største eier i Scatec og nest største aksjonær i Norsk Titanium – begge notert på Oslo Børs. Nå blir Bjørseth børsaktuell igjen, denne gangen innen kreftbehandling.

Blir største aksjonær

Tirsdag kveld varslet det skadeskutte bioteknologiselskapet Nordic Nanovector oppkjøp av Thor Medical. Sistnevnte produserer og leverer radioaktive komponenter, nærmere bestemt alfa-emitterende radionuklider, for kreftbehandling. Når transaksjonen er gjennomført, vil aksjonærene i Thor Medical og i Nordic Nanovector eie halvparten hver av det nye selskapet.

Scatec Innovation, som eies av Bjørseth og familien, eier i dag over halvparten av Thor Medical, og vil etter transaksjonen bli største aksjonær, med rundt en fjerdedel av aksjene.

Selskapet skifter samtidig navn til Thor Medical og forblir børsnotert.

– For vårt vedkommende er dette en fin mulighet til å skape en plattform for å utvikle vårt selskap videre, sier styreleder i Thor Medical, John Andersen Jr, som også er daglig leder i Scatec Innovation.

– Hva er det som var så attraktivt med Nordic Nanovector?

– Vi ser at det er kompetansemiljø og nettverk rundt de selskapene som kan bidra til at vi kan realisere vår forretningsplan på en god måte, sier Andersen.

Har penger ut 2025

Nordic Nanovector har vært fullstendig krise på Oslo Børs de siste årene. I år har aksjen falt 18 prosent. Det siste året har aksjen falt 86 prosent. Fra toppen har verdiene blitt barbert med 99 prosent.

Selskapet er i dag verdt 111 millioner kroner.

Mot slutten av fjoråret var selskapet i prosess med å slå seg sammen med bioteknologiselskapet Apim Therapeutics. Fusjonen gikk i vasken etter manglende oppslutning fra aksjonærene. Både styret og den konstituerte toppsjefen varslet sin avgang.

I februar ble tidligere styreleder Ludvik Sandnes (74) satt inn som fungerende sjef og finansdirektør. Han gleder seg over den nye avtalen.

– Vi vil fortsette å kurere kreft med radioaktive isotoper. Så har vi gjennom fire måneder forhandlet og kommet til at dette er den beste løsningen, sier han.

– Og dere skal hete Thor Medical?

– Nordic Nanovector har gått fra 129 kroner til 70 øre. Vi tror kanskje vi ikke har den beste merkevaren. Vi trenger å forandre oss, sier Sandnes.

Nå har selskapet penger ut 2025, forklarer han.

– Utsiktene til lønnsomhet med denne teknologien er vesentlig høyere. Vi snakker 40–50 prosent ebitda-margin og inntekter to-tre år etter investering, i stedet for 12–13 år. Jeg tror aksjonærene kommer til å tjene masse penger på denne investeringen, sier Sandnes.

I dagene før oppkjøpsnyheten kom, har aksjekursen steget en god del. Tirsdag steg aksjen tosifret.

– Aksjen gikk 20 prosent i dag. Hvordan forklarer du det?

– Det må vi bare ta til etterretning. Vi forstår ikke hvorfor kursen gikk opp i dag når vi ikke har sendt ut noe informasjon, sier Sandnes.

Bjørseth blir sjef

Sandnes er foreslått som styreleder i det sammenslåtte selskapet, mens Alf Bjørseth blir administrerende direktør. Roy Hartvig Larsen, som er grunnleggeren av Nordic Nanovector, blir leder i det nye selskapets Technical Advisory Board.

Som et ledd i transaksjonen vurderes det å skille ut Nordic Nanovectors pipeline av patenterte kandidater på utviklingsstadiet, som en alternativ og separat finansieringsstruktur, for å fortsette å utvikle disse.

I meldingen tirsdag sier Alf Bjørseth at kombinasjonen med Nordic Nanovector vil øke farten og evnen de har til å få Thor Medicals teknologi ut på markedet.

På nåværende tidspunkt har Thor Medical mål om å gjøre en endelig investeringsbeslutning på et produksjonsanlegg i industriell skala i 2025, opplyses det. Investeringene (capex) for det første industrielle anlegget er anslått til 350 millioner kroner, med inntekter på over 400 millioner kroner og ebitda-marginer på over 50 prosent, melder selskapet.