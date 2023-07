Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordic Semiconductor hadde en omsetning på 154 millioner dollar i andre kvartal, viser ferske tall fra databrikkeselskapet. Resultat før skatt ble 19,6 millioner dollar. Ned fra 46,6 millioner dollar i samme periode i fjor.

Chip-produsenten fortsetter altså å slite, tross opprinnelig store planer for 2023. Selskapet skulle nemlig nå én milliard kroner i totalomsetning i løpet av i år, men etter å ha varslet en svak start på 2023 og en førstekvartalsrapport som bekreftet dette, har målet gradvis gått opp i røyk.

De svake utsiktene bekreftes nok en gang i andrekvartalsrapporten og begrunnet i fortsatt høy usikkerhet velger selskapet ikke å gi noen guiding for andre og tredje kvartal.

– Mange kunder forblir forsiktige i det nåværende markedsklimaet og det er usikkert når markedet kommer på bedringens vei. Det er derfor vanskelig å si noe om utsiktene til inntektene utover det nåværende kvartalet, sier Nordic Semiconductor-sjef Svenn-Tore Larsen.

299 mill. så langt i år

Chip-produsenten opplyser imidlertid at det venter en omsetning på mellom 145 millioner og 165 millioner dollar i tredje kvartal.

Om det fortsatt skulle være noen tvil, bekrefter kvartalstallene og ventet omsetning at en omsetning på én milliard dollar må la seg vente på.

Sett i lys av selskapets anslag for tredje kvartal må Nordic Semiconductor i verste fall sikre en inntekt på 556 millioner dollar i fjerde kvartal, og intet mindre enn 701 millioner dollar i andre halvdel av 2023 for å nå milliard-målet.

I etterkant av de to siste kvartalsrapportene har Nordic Semiconductor fått hard medfart på børsen.

Da selskapet i fjerdekvartalsrapporten ropte varsko om at målet på én milliard i inntekter i løpet av 2023, ikke var oppnåelig, falt aksjen 18 prosent.

Da tallene for første kvartal bekreftet selskapets varsel i februar, stupte aksjen 14 prosent. Så langt i år har aksjen falt over 24 prosent på Oslo Børs

Knuste analytikernes forventninger

Tross ellers skuffende tall, knuste chip-produsenten analytikernes forventninger.

I forkant av kvartalsrapporten viste et gjennomsnitt av seks analytikeres forventninger en omsetning på 150 millioner dollar, og et driftsresultat på tre millioner dollar.

Det ventede driftsresultatet var altså på en sjettedel av det Nordic Semiconductor endte med i andre kvartal.

Ellers ventet analytikerne en omsetning på 134 millioner dollar fra Bluetooth-salget, der fasit viser at omsetningen endte på 143,2 millioner dollar – godt over analytikernes forventninger.