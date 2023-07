Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordic Semiconductor hadde en omsetning på 154 millioner dollar i andre kvartal, viser ferske tall fra databrikkeselskapet. Resultat før skatt ble 19,6 millioner dollar. Ned fra 46,6 millioner dollar i samme periode i fjor.

Chip-produsenten fortsetter altså å slite, tross opprinnelig store planer for 2023. Selskapet skulle nemlig nå én milliard kroner i totalomsetning i løpet av i år, men etter å ha varslet en svak start på 2023 og en førstekvartalsrapport som bekreftet dette, har målet gradvis gått opp i røyk.

De svake utsiktene bekreftes nok en gang i andrekvartalsrapporten og begrunnet i fortsatt høy usikkerhet velger selskapet å ikke gi noen guiding for fjerde kvartal.

– Det er et utfordrende marked der ute, og det er bekymring knyttet til forbruksutgifter. Mange kunder forblir forsiktige i det nåværende markedsklimaet. Vi har derfor tatt et bevisst valg om å ikke si noe om inntektsutsiktene utover det nåværende kvartalet, sier Nordic Semiconductor-sjef Svenn-Tore Larsen under kvartalspresentasjonen.

I førstekvartalsrapporten uttalte chip-produsenten at det hadde et mål om å komme seg tilbake til samme inntektsvekst som det selskapet hadde i fjor. På spørsmål om den opprinnelige guidingen er oppnåelig, viser Larsen tilbake til uttalelsene i andrekvartalsrapporten før han sier:

– Det kan gå begge veier.

Nordic Semiconductor asa, resultat per 2. kvartal (i millioner USD) 2023 2022 Endring Omsetning 299,6 383,2 -21,8% Driftsresultat (ebit) 20,6 86 -76% Resultat før skatt 27,9 91 -69,3%

– Skuffende

Tross fravær av guiding for fjerde kvartal, opplyser Nordic Semiconductor at det venter en omsetning på mellom 145 millioner og 165 millioner dollar i tredje kvartal.

Det er skuffende tall, mener Arctic Securities-analytiker Kristian Spetalen.

– Tredje kvartal skuffer. Nå venter selskapet at omsetningen vil holde seg flat i tredje kvartal sett opp mot andre kvartal. Tidligere ventet selskapet vekst kvartal mot kvartal, skriver Spetalen i en epost til DN.

Han biter seg også merke i selskapets fravær av guiding for fjerde kvartal. Tidligere ventet chip-produsenten en omsetning på 193 millioner dollar i 2023 mot 2022, ifølge analytikeren.

– Dette fører med seg usikkerhet siden en fortsatt ikke kan konkludere med at bunnen er nådd, skriver Spetalen, før han fortsetter.

– Når det er sagt tror jeg ikke 2024-estimatene eller aksjen skal altfor mye ned. Begge deler ser konservative ut og andrekvartalstallene, spesielt forbrukersalg, var bra.

Må kutte estimatene

I forkant av kvartalsrapporten viste et gjennomsnitt av seks analytikeres forventninger en omsetning på 150 millioner dollar, og et driftsresultat på tre millioner dollar. Fasit for inntekter var altså i tråd med forventningene, mens driftsresultatet, som endte på 17,5 millioner dollar endte langt over.

Inntekter på linje med forventningene mener Carnegie-analytiker Oliver Pisani kommer av veldig lave kostnader grunnet valuta, kapitalisering og lave bonusavsetninger.

Carnegie-analytiker Oliver Pisani tror konsensus må kutte estimatene for Nordic Semiconductor. (Foto: Privat) Mer...

Han venter imidlertid et kutt i estimatene etter dagens rapport.

– Jeg tror konsensus må kutte estimatene en dels på grunn av guidingen for tredje kvartal og fordi de trekker guidingen for fjerde kvartal, skriver Pisani til DN.

Kraftig fall

I etterkant av de to siste kvartalsrapportene har Nordic Semiconductor fått hard medfart på børsen.

Da selskapet i fjerdekvartalsrapporten ropte varsko om at målet på én milliard i inntekter i løpet av 2023, ikke var oppnåelig, falt aksjen 18 prosent.

Da tallene for første kvartal bekreftet selskapets varsel i februar, stupte aksjen 14 prosent.

Heller ikke denne gang ble kvartalsrapporten tatt særlig godt imot av markedet. Aksjen falt over 6,2 prosent fra start før den snudde. I 10-tiden tirsdag stiger aksjen 5,6 prosent.