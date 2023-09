Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordic Semiconductor ble startet for 40 år siden i Trondheim. Nå selger selskapet integrerte kretser og teknologi i hele verden for over 700 millioner dollar i året. På det meste, i høsten 2021, var selskapet verdt mer enn 60 milliarder kroner. Pandemi og lave renter ga et skikkelig løft for teknologiaksjer.

Veldig mye har skjedd siden den gang.

I dag prises Nordic Semiconductor til drøye 20 milliarder kroner. Etterspørselen ser annerledes ut og selskapet har kuttet egne anslag for inntektene i inneværende kvartal.

– I hele år har vi sagt at det er svak etterspørsel i kjernemarkedet og vi har egentlig guidet litt ned og vært forsiktige gjennom hele første halvår. Så har vi forventet at det skulle bli noe bedre i andre halvår. Det har vi ikke sett. Når vi samtidig ser relativt høye forventninger for fjerde kvartal, var det viktig å komme ut og korrigere det, sier toppsjef Svenn-Tore Larsen til DN.

– Bedre posisjonert

Mandag kappet selskapet inntektsutsiktene for tredje kvartal fra 145–165 millioner dollar til 135–140 millioner dollar. Bruttomarginen ventes til 50–51 prosent, ned fra tidligere anslag på 52 prosent.

Mer konkret har Nordic fått prognoser fra mellomstore kunder som viser at uttaket ikke er i henhold til hva de har anslått tidligere, ifølge Larsen. Årsaken som oppgis er høyt lager og lite salg i kvartalet. Men de største kundene, som kalles tier 1-kunder, leverer fortsatt.

– Tier 1-kundene har en litt lavere pris enn våre mellomstore kunder og det vil påvirke marginene våre, sier Larsen.

I andre kvartal hadde Nordic Semiconductor inntekter på 154 millioner dollar, ned fra 200 millioner dollar i samme periode året før. Bruttomarginen falt fra 55,4 prosent til 53 prosent. Aksjekursen har falt kraftig fra gamle høyder.

– Lavere inntekter, marginer og fallende aksjekurs. Er det utelukkende på grunn av eksterne forhold eller har dere mislykkes på enkelte områder?



– Jeg vil ikke si vi har mislykkes i det hele tatt, men vi har ikke klart å vokse. Omsetningsmessig har vi langt ifra nådd de målene vi ventet. Det har vi mislyktes med i 2023. Når det gjelder teknologi og produkter er vi bedre posisjonert enn vi har vært noen gang før. Dette året har helt klart vært utfordrende, men vi ser betydelige langsiktige vekstmuligheter selv om det nå er litt tøft, sier Larsen.

– Hvordan skal dere snu utviklingen?

– Vi kan ikke påvirke når våre sluttkunder slipper produktet i markedet. Det er ikke mye vi kan gjøre. Vi må bare «grinde» på og vinne design etter design. Så lenge vi har design og vinner, vet vi at det kommer omsetning, men ikke når.

– Når tror du det snur?

– Som sagt er visibiliteten begrenset, også når det gjelder inntektene på kort sikt, og vi vil ikke spekulere i inntektene for fjerde kvartal og 2024, sier Nordic Semiconductor-sjefen.

Nordic Semiconductor Produserer integrerte kretser, ofte kalt «chips», til bruk i trådløs teknologi.

Kretsene benyttes i elektronisk utstyr slik som tastaturer, PC-mus, spillkonsoller og pulsklokker.

Startet i opp i 1986 av Trond Sæther, Frank Berntsen, Jan Meyer og Oddvar Aaserud.

Hovedkontor i Trondheim.

– Vi er et mål

Til tross for stort verdifall fra toppen, er Nordic Semiconductor fortsatt et av de desidert største it-selskapene på Oslo Børs. Svenn-Tore Larsen har ledet selskapet i over 20 år, og er i dag blant de største aksjonærene i chip-suksessen.

Han sitter på aksjer for drøye 200 millioner kroner. På høyden for rundt to år siden var aksjeverdiene på rundt 600 millioner kroner.

– Du har selv mistet noen hundre millioner i aksjeverdier siden toppen. Hva synes du om kursutviklingen?

– Jeg er her for at Nordic skal bli markedsledende, så vil alle andre parametere følge med, sier Larsen.

Flere analytikere har tidligere trukket frem Nordic Semiconductor som en het oppkjøpskandidat. I fjor gikk det rykter om at den store chip-produsenten STMicroelectronics vurderte å legge inn bud på selskapet. Nordic Semiconductor avviste at de hadde vært i dialog og sa de var helt ukjent med det mulige budet.

– Har dere fått tilnærminger fra aktører som er interessert i å kjøpe dere?



– Ikke noe som er konkret nok til at vi har måttet ta kontakt med aksjonærene, men vi er et mål. Vi har ledende teknologi innenfor bluetooth og cellular. Utgangspunktet vårt nå er at kursen er lavere, så vi er lettere å kjøpe nå enn da vi var på topp, sier toppsjef Larsen.

Mange kutter kursmål

Flere meglerhus har nedjustert sine kursmål etter mandagens prognosekutt.

Et av dem er DNB Markets, der analytiker Christoffer Wang Bjørnsen har senket estimatene for perioden 2023–2025 betydelig.

Ifølge Bjørnsen er de nye estimatene betydelig under konsensus, men de holder fast på kjøpsanbefalingen, siden de venter at den pågående lagerkorreksjonen i Nordic Semiconductors nedstrømskanal vil stanse i de neste to-tre kvartalene. Det vil kunne gjøre at aksjen får en hyggelig reise før en potensiell oppgangssyklus neste år, mener analytikeren.

DNB Markets har kuttet kursmålet fra 170 kroner til 140 kroner. Deutsche Bank har kuttet kursmålet fra 150 kroner til 115 kroner, og beholder holdanbefalingen. Kepler Cheuvreux har kuttet kursmålet fra 160 kroner til 140 kroner, og beholder kjøpsanbefalingen. Sparebank 1 Markets gjentok mandag kursmålet på 100 kroner, men oppgraderte til en nøytralanbefaling.

Tirsdag handles aksjen til rundt 112 kroner.

