I etterkant av to kvartalsrapporter på rad har chip-produsenten Nordic Semiconductor blitt straffet knallhardt på Børsen: Aksjen falt over fire prosent i fjor høst da selskapet la frem tall for tredje kvartal og over 18 prosent etter fremleggelsen av fjerdekvartalsrapporten i februar i år.

I forbindelse med tallene for fjorårets tre siste måneder kom det nemlig et varsko: en svak start på året gjorde at selskapet ikke trodde det ville nå målet om en milliard dollar i omsetning for hele 2023. Selskapet opplyste da at det ventet inntekter på mellom 140 og 160 millioner dollar i første kvartal.

Fasiten torsdag morgen viser en omsetning på 145,2 millioner dollar og et resultat før skatt på 8,4 millioner dollar.

På forhånd var det ventet en omsetning på 150,9 millioner dollar og et driftsresultat på drøyt ti millioner dollar, ifølge Bloomberg-estimater.

– Vi har opplevd fallende etterspørsel i flere kvartalet og vi ser nå også «tier 1»-kunder som justerer sine varelagre. Dette har en negativ påvirkning for vår omsetning og ordrenivåer. Vi venter at omsetningen i andre kvartal havner på omtrent samme nivå som i første kvartal, sier konsernsjef Svenn-Tore Larsen i en børsmelding.

Aksjen falt over 14 prosent da handelen åpnet på Oslo Børs torsdag morgen.

Ordreboken krymper

Sammenlignet med første kvartal i fjor falt altså omsetningen med nesten 40 millioner dollar, mens resultatet før skatt ble barbert med over 36 millioner dollar.

I tillegg spiser økte drifts- og lønnskostnader opp det krympende overskuddet. En del av forklaringen er flere ansatte i i selskapet. I første kvartal endte driftsresultatet på magre tre millioner dollar, ned fra 44,7 millioner dollar i første kvartal i fjor.

Det betyr at driftsmarginen falt til 2,1 prosent, fra 24,4 prosent ved utgangen av første kvartal i fjor.

Samtidig fortsatte en lei trend for selskapet i de tre første månedene av 2023. Ordreboken, som viste tegn allerede i fjor høst til å krympe, falt nok en gang i første kvartal. Ved utgangen av perioden var ordreboken på 603,4 millioner dollar, ned fra 1,5 milliarder dollar i første kvartal i fjor.

Selskapet venter en omsetning på mellom 140 og 160 millioner dollar i andre kvartal.

Det er Folketrygdfondet som er største eier i Nordic Semiconductor, med 9,93 prosent av aksjene. Siden markedet bunnet ut under det innledende koronasjokket i mars 2020 har aksjen steget over 350 prosent på Oslo Børs, der det i dag er verdsatt til 28,4 milliarder kroner.

«Skuffende»

– Skuffende. Både kvartal og guiding fremover er under forventing, oppsummerer Arctic Securities-analytiker Kristian Spetalen i en epost til DN.

– Hva må til for å snu situasjonen?

– Markedet må få troen på at omsetningen har bunnet ut og selskapet kommer tilbake til vekst igjen. Det gir ikke dagens rapport godt nok grunnlag til å tro fullt ut mener vi, sier han.

Analytiker Oliver Pisani i Carnegie beskriver rapporten som svak, og trekker frem at selskapet bommet på forhåndsestimater, legger frem estimater for andre kvartal som var under forventning og at selskapet trekker guiding for andre halvår samlet sett.

Han mener ikke selskapet nødvendigvis blir straffet urimelig hardt på børs.

– Som regel beveger aksjen seg sammen med endringer i estimatene. Når vi ser fallet i dag er det fordi selskapet ikke har maktet å kommunisere syklusen på riktig måte. Dermed må man nedjustere forventningene, sier Pisani.

Heller ikke Øystein Lodgaard i ABG Sundal Collier er overrasket over markedsreaksjonen. Han tror estimatene skal ned mellom ti og 15 prosent for omsetning og ned mellom 20 og 30 prosent for bruttoresultatet (ebitda).

Han påpeker imidlertid at Nordic Semiconductor opererer innen en halvledersektor som er syklisk.

– Det er brutale, men korte sykluser. Og slik det er med alle aksjer i sykliske bransjer så er det når det ser aller mørkest ut at man skal kjøpe.

Han legger til:

– Det lange bildet blir ikke endret av svakere makroøkonomi. Man må huske på at Nordic Semiconductor har seksdoblet inntektene de siste ti årene, kun på ett produkt. Fremover har de en bred portefølje med ulike teknologier som skal drive vekst.

Vurderer tiltak

På topplinjen innebærer inntekter på 145 millioner dollar et omsetningsfall på 21 prosent på årsbasis, der nedgangen var størst innen selskapets egenprodukter (proprietary products) og «internet of things»-produkter knyttet til mobil.

For første gang på fire år falt også inntektene knyttet til Bluetooth-produkter. Konsernsjef Larsen sier likevel at selskapet venter å komme tilbake til årlig inntektsvekst mot slutten av året, uten å nevne noe om hvor mye som er anslått.

I rapporten legges det ikke skjul på at mangelen på «wafers», eller halvledere på norsk, har ført til lavere etterspørsel. Det betyr imidlertid at knipen på tilbudssiden er i ferd med å bli noe bedre, og selskapet venter at halvleder-markedet vil være noenlunde balansert for resten av året.

Nordic Semiconductor skriver i førstekvartalsrapporten at etterspørselen gjennom første kvartal har vært svakere enn først ventet, og gjentar at det ikke venter å nå målet om en milliard dollar i omsetning for hele 2023.

– Den økende usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen og etterspørselen etter produkter, særlig innen konsum-segmentet, er noe som blir anerkjent. Grunnet utfordrende utsikter til inntektene på kort sikt blir det nå vurdert kostnadsbesparelsestiltak, skriver selskapet i rapporten.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en egenkapital på 592 millioner dollar og en kontantbeholdning på 233,3 millioner dollar.

